موسكو تسخر من تقارير عن ارتداء رواد فضاء روس ملابس صفراء دعما لأوكرانيا

نفت وكالة الفضاء الروسية، يوم السبت، تقارير لوسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن رواد الفضاء الروس الذين انضموا إلى محطة الفضاء الدولية اختاروا ارتداء حلات صفراء بخط أزرق دعما لأوكرانيا.

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية في قناتها على تيلغرام: ”في بعض الأحيان يكون الأصفر.. أصفر فقط“.

وأضافت: ”زي الطيران للطاقم الجديد مصنوع بألوان شعار جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية التي تخرّج منها جميع الرواد الثلاثة.. من الجنون أن تتصور العلم الأوكراني في كل مكان وفي كل شيء“.

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية ديمتري روجوزين أكثر حدة، إذ قال على قناته الشخصية على تيلغرام إن رواد الفضاء الروس ليس لديهم أي تعاطف مع القوميين الأوكرانيين.

وفي مؤتمر صحفي بث مباشرة من محطة الفضاء الدولية، الجمعة، سُئل رائد الفضاء المخضرم أوليج أرتيميف قائد المهمة عن الزي، فقال: ”كل طاقم يختار لونا يبدو مختلفا. كان دورنا لاختيار اللون.. في الواقع تراكم لدينا الكثير من القماش الأصفر اللون، لذلك كنا بحاجة إلى استخدامه، ولهذا السبب تحتم علينا ارتداء زي الطيران الأصفر“.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ردا على الغزو قد تدمر العمل الجماعي في محطة الفضاء الدولية، وتؤدي إلى سقوط المحطة من المدار.

وقال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن أفراد الطاقم الأمريكي والروسي على دراية بالأحداث على الأرض، لكن عملهم لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية.

ووصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، وهم يرتدون بدلات طيران باللون الأصفر، مع إضافات زرقاء واضحة بدت شبيهة بألوان العلم الأوكراني، وفقا لوكالة ”أسيوشيتد برس“.

ورواد الفضاء هؤلاء هم أول الوافدين لمحطة الفضاء الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وانطلقت رحلة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفييف وسيرجي كورساكوف، إلى محطة الفضاء الدولية، من منشأة بايكونور في كازاخستان.

وظهر رواد الفضاء في مقطع فيديو، أثناء استعداد المركبة الفضائية للالتحام بالمحطة الفضائية، وهم يرتدون ملابسهم باللونين الأصفر والأزرق، ولم يفصحوا عن الرسالة التي يريدون إيصالها من هذه الملابس.