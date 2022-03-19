بعد قصفها بـ6 صواريخ روسية.. ثكنة ميكولاييف مرآة لكارثة أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سمع صحافي أمام ثكنة عسكرية قُصفت قبل ثلاثين ساعة في ميكولاييف الأوكرانية أصواتًا من تحت الأنقاض، تُشير إلى احتمال وجود أحياء تحتها بعدما مات العشرات، فأنذر فرق الإنقاذ التي بحثت طيلة ساعة عن ناجٍ حتى وجدت جنديًا حيًّا غطّى الغبار كلّ جسده إلّا عينيه الزرقاوين الثاقبتين.

وكان الرجل المصاب بصدمة يحدق في حاملي النقالة، محاولًا التفوه بكلمات ما.

يقول شهود عيان، بمن فيهم عناصر إنقاذ وجنود، لوكالة فرانس برس، إن ستة صواريخ سقطت على الثكنة التي كانت في الأساس مدرسة للضباط، عند نحو الساعة السادسة من صباح الجمعة. ويختصر نيكولاي أحد سكّان الحيّ بأن ما حصل كان ”انفجارًا هائلًا“ أدّى إلى تضرر عدد من المباني.

وبحسب ماكسيم، جندي يبلغ من العمر 22 عامًا، ”كان ينام 200 جندي على الأقلّ في الثكنة. وينظر ماكسيم، القادم من ثكنة أخرى قريبة، إلى الموقع المدمّر وهو في حالة ذهول.

ويتابع: ”أُخرجت 50 جثة على الأقل، لكن لا نعلم كم يبقى تحت الأنقاض“.

أمّا يفغيني، جندي آخر أتى إلى المكان، فيرى أن القصف قد يكون أودى بحياة نحو مئة شخص.

وبغياب حصيلة رسمية أو تفاصيل حول الهجوم حتى الساعة، فإن المعلومات غير واضحة في وقت يسعى الخطاب الرسمي إلى جعل ميكولاييف، أي ”درع“ مدينة أوديسا الاستراتيجية الواقعة على بعد أكثر من 130 كيلومترًا غربًا، تقاوم وتُبعد هجمات القوات الروسية عنها.

وتؤكد السلطات منذ عدة أيام أن القوات الروسية أُبعدت باتجاه خيرسون، المدينة التي تحاصرها القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

لكن الضربات القاتلة التي طالت المدنيين والمواقع العسكرية منذ أسبوعين، لم تتوقف.

”قاتِلوا! ستنتصرون“

وتقول المتحدثة باسم الجيش أولغا مالارشوك، بتأثّر: ”لا يحقّ لنا أن نقول أي شيء، لأن عمليات الإنقاذ لم تنتهِ، ولم تُبلّغ بعد جميع العائلات“.

وتتابع، متحدثةً باللغة الأوكرانية ثمّ بالروسية: ”لسنا بعد في وضع يسمح لنا بالإعلان عن حصيلة، ولا أستطيع أن أفصح لكم عن عدد الجنود الذين كانوا موجودين“ في موقع القصف.

والرئاسة الأوكرانية لا تُجيب على أسئلة حول هذا القصف.

من جهته، قال حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم في فيديو عبر فيسبوك: ”يوم الجمعة، نفّذ الأشرار بِجبن ضربات صاروخية ضدّ جنود كانوا نائمين“. ولفت إلى أنه لا يزال ينتظر معلومات رسمية من القوات المسلّحة.

وتعمل فرق الإنقاذ وفرق الإطفاء منذ الجمعة، دون توقّف، على رفع أكوام الحجارة والقضبان الحديدية الملتوية. ويضع عناصر الإنقاذ أشلاء بشرية على بطّانية.

ونُقلت ثلاث جُثث، إحداها مغطاة بملاية بيضاء، بعيدا عن الأنقاض. وجُمعت حقائب الضحايا وستراتهم الواقية من الرصاص في إحدى الزوايا.

على بعد أمتار قليلة من الثكنات المدمرة مبنى آخر أقل تضررًا يضم مهجعًا وبعض المكاتب. تحطمت جميع نوافذه وتبعثرت أحذية العسكريين على الأرض. ونجت أيقونة دينية صغيرة وبعض صور الجنود التي بقيت معلّقة على الحائط.

وصمدت في مشهد الخراب هذا لوحة من حجر رمادي تمثل بحارا متكئا على بندقية وخلفه سفن. ربما كانت هذه اللوحة تستقبل الداخلين إلى الثكنة التي قُصفت.

وكُتب عليها قصيدة كلماتها الأولى هي ”قاتلوا! ستنتصرون“.