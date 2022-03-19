كييف تدعو الصين إلى إدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

دعت الرئاسة الأوكرانية الصين، اليوم السبت، إلى الانضمام إلى الدول الغربية في ”إدانة الهمجية الروسية“ في أوكرانيا، غداة تحذير الولايات المتحدة لبكين من العواقب التي قد تحصل في حال دعمت الصين موسكو في غزوها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر: ”يمكن أن تكون الصين عنصرًا مهمًا في نظام الأمن العالمي إذا اتّخذت القرار الصائب؛ أي دعم حلف الدول المتحضّرة وإدانة الهمجية الروسية“.

وفي تقرير لها، رأت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية أن مكالمة الفيديو التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الجمعة، والتي استمرت ساعتين، كشفت عن خلاف عميق في مواقف البلدين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبرت المجلة أن بايدن فشل في إقناع الرئيس الصيني باستخدام نفوذ الصين لإنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا، أو حتى استخدام مصطلح ”الغزو“.

وقالت في تقرير نشر اليوم السبت: ”بدلاً من ذلك، أثارت الدعوة انتقادات ضمنية من الرئيس الصيني للدور الأمريكي في تأجيج الأزمة، وتدخل الولايات المتحدة في تايوان والتهديد بفرض عقوبات أمريكية ضد الصين إذا دعمت المجهود الحربي الروسي“.

وأضافت: ”تشير هذه الضغينة إلى أن الزعيمين قد استنفدا أي نية حسنة متبقية ناتجة عن اجتماعهما الافتراضي في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن المرجح أن يعيد ذلك التأكيد على سياسة إدارة بايدن تجاه الصين التي تعتمد على حشد الحلفاء لمواجهة نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها“.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية بشأن المحادثة، أن ”بينغ أشار إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لم تخرج بعد من المأزق الذي أوجدته الإدارة الأمريكية السابقة، ولكنها واجهت بدلا من ذلك المزيد من التحديات، وأن الجانب الأمريكي أخطأ في قراءة النوايا الاستراتيجية للصين وأساء تقديرها“.

ورأت المجلة أن تصريحات إدارة بايدن أكدت عدم وجود أي تقدم جوهري في تحريك بينغ نحو تبني دور أكثر إيجابية في معالجة أزمة أوكرانيا.

ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة قوله: ”أوضح الرئيس بايدن العواقب إذا كانت الصين ستقدم دعمًا ماديًا لروسيا، وهي تقايض حربها الوحشية في أوكرانيا، ليس فقط بعلاقة الصين مع الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للعالم الأوسع“.