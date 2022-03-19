دستور جديد يسمح للنساء‭ ‬بتولي رئاسة إدارة في الفاتيكان

أصدر البابا فرنسيس، اليوم السبت، دستورا جديدا للإدارة المركزية للفاتيكان المعروفة باسم ”الكوريا“، يقر بأن أي معمد من الكاثوليك، بمن في ذلك النساء، يمكنه رئاسة إدارة في الفاتيكان، بحسب وكالة ”رويترز“.

ويرأس معظم الإدارات في الفاتيكان رجال دين، وفي العادة كرادلة.

واستمر وضع الدستور الجديد الذي يقع في 54 صفحة أكثر من تسع سنوات.

وسيبدأ العمل به في الخامس من يونيو/ حزيران، وسيكون بديلا لدستور وافق عليه البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1988.

ومنذ انتخابه في العام 2013، اتخذ البابا فرنسيس إجراءات عدة اعتبرها المراقبون ”ثورية“، ففي يوليو / تموز الماضي، نشر الفاتيكان للمرة الأولى في تاريخه موازنة إدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها.

وأظهرت الموازنة التي نشرتها ”إدارة أملاك الكرسي الرسولي“، المكلفة بإدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها، امتلاكها 4051 عقارا في إيطاليا و1120 عقارا في لندن وباريس وجنيف ولوزان، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، غادر البابا فرنسيس، عاشق الموسيقى الكلاسيكية، الفاتيكان خلسة، لزيارة أصدقاء قدامى يديرون متجرا للأسطوانات في روما، وحصل في النهاية على قرص مدمج ”سي دي“ هدية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وكان من المقرر أن تظل الزيارة سرية، لكن مراسل وكالة الأنباء التلفزيونية ”روما ريبورتس“، خافيير مارتينيز بروكال، كان يمر مصادفة في المنطقة، وصور ما حدث بهاتفه الذكي ونشره على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

ومكث البابا فرنسيس داخل متجر تسجيلات ”ستريو ساوند“، الواقع بالقرب من معبد البانثيون القديم في العاصمة الإيطالية روما، 10 دقائق تقريبا.

وقال متحدث باسم الفاتيكان إن ”البابا فرنسيس ذهب إلى المتجر لمباركته بعد أن تم تجديده أخيرا“.

وقال مارتينيز بروكال، لـ“رويترز“، إن ”أصحاب المتجر أخبروه أنهم أصبحوا أصدقاء للبابا منذ أعوام، عندما كان الكاردينال خورخي ماريو بيرجوليو رئيس أساقفة ”بوينس آيرس“، قبل أن يصبح بابا الفاتيكان.

ويعرف عن البابا فرنسيس حبه لموسيقى بيتهوفن وموتسارت وباخ – وحتى موسيقى ”التانغو“ التي تشتهر بها بلاده الأرجنتين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ”البابا“ متجرا في روما.

ففي عام 2015، وبعد عامين من انتخابه، طلب زوجا جديدا من النظارات من اخصائي نظارات في روما.

وكان من المقرر تسليم النظارات في الفاتيكان، لكنه قرر الذهاب بنفسه للحصول عليها.