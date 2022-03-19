عائلة أنوشه آشوري: دفعنا لإيران 36 ألف دولار للإفراج عنه

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

كشفت عائلة الإيراني البريطاني أنوشه آشوري، الذي أفرج عنه خلال الأسبوع الجاري، بعدما أمضى خمس سنوات في سجن إيراني، أنها دفعت مبلغا قدره 27 ألف جنيه إسترليني (36,500 ألف دولار) للسلطات الإيرانية لضمان عودته.

وكان المهندس المتقاعد أنوشه آشوري (67 عاما) أوقف في 2017، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وبحسب الوكالة، عاد أنوشه إلى بريطانيا الأربعاء الماضي مع الإيرانية البريطانية نازنين زاغاري راتكليف، التي أمضت ست سنوات في سجن إيراني أيضا لإدانتها بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في طهران، ولطالما قام آشوري وزاغاري-راتكليف بنفي الاتهامات الموجهة إليهما.

وقالت إليكا آشوري ابنة المفرج عنه: ”إن إطلاق سراحه لم يحصل إلا بعدما تمكنت العائلة في اللحظة الأخيرة من دفع غرامة فرضت في إيران“.

وأوضحت عبر موقع ”Crowdfunder“ لجمع التبرعات والمال: ”في 14 آذار/مارس، وقع الإفراج المشروط عن والدي وأبلغنا به“.

وأضافت: ”كنا ننتظر منذ خمس سنوات لحظة عودة والدي إلى الديار لكن قيل لنا فجأة إن الشيء الوحيد الذي يحول دون تحقق ذلك هو غرامة تعسفية تبلغ 27 ألف جنيه إسترليني علينا الإيفاء بها“.

وقالت شيري إيزادي زوجة آشوري لصحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية: ”كانت لدينا مهلة تقل عن 12 ساعة لتأمين المبلغ.. بفضل بطاقات اعتماد عدة تمكنا من جمع المال وتم التسديد بعد ساعات قبيل المهلة المحددة“ داعية الأفراد إلى التبرع لتعويض هذا المبلغ.

وقالت إن العائلة شككت في البداية في قدرتها على جمع المال.

وأوضحت إليكا آشوري: ”في البداية طلب ممثلو حكومة طهران من قريب لي أن يلتقي بهم خارج السجن مع حقيبة فيها المال، لكنه اشترط أن يدخل السجن ويحصل على إيصال.. وماطلوا طويلا وطالبوا بعد المال والتحقق من أنه غير مزيف“.

ولا يزال الغموض يلف مصير الإيراني البريطاني مراد طاهباز الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة ”التآمر“ مع الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة البريطانية أشارت إلى أن طاهباز الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، أفرج عنه الأربعاء بشروط. لكنه أعيد إلى سجن أيوين.

وأبلغت طهران لندن بأن طاهباز ”أعيد إلى إيوين ليجهز بسوار إلكتروني“ على ما أفاد ناطق باسم الخارجية البريطانية أمس الجمعة.

وقالت ترانة شقيقة طاهباز إن ”مراد طاهباز الرهينة الوحيد المولود في المملكة المتحدة مع جنسية أمريكية أيضا، خرج من السجن لكنه لم يستعد حريته“.

وأكدت: ”لقد خاب أملنا للغاية“ موضحة أن العائلة تضع الآن ”كامل ثقتها في السلطات الأمريكية وتأمل أن يقوم البريطانيون بجهود أيضا لمساعدتنا“.