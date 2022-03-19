هل قلد بوتين ترامب بظهوره أمام حشود جماهيرية في موسكو؟

ذكرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاول تقليد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بظهوره خلال تجمع جماهيري في موسكو أمس الجمعة.

وقالت المجلة نقلا عن تقرير لتلفزيون ”فوكس نيوز“ من موسكو، إنه ”من الواضح أن بوتين كان يأخذ صفحة من كتاب قواعد اللعبة الخاص بترامب لحشد الدعم لغزو أوكرانيا“.

”كانت هناك تقارير تفيد بأن الحاضرين في التجمع بموسكو ربما أُجبروا على الحضور“، بحسب المجلة التي لفتت إلى أنه ”خلال مسيرة ضخمة مؤيدة لبوتين في موسكو، كانت أفضل محاولاته للظهور مثل ترامب، لكن كانت هناك بعض الصعوبات الفنية المحرجة خلال خطاب بوتين الكبير“.

وأوضحت أن ”التجمعات الكبيرة والصاخبة في الملاعب وأماكن أخرى، كانت سمة مميزة لحملات ترامب الرئاسية في 2016 و 2020، وغالبًا ما كان نجم تلفزيون الواقع السابق يتفاخر بحجم جمهوره“.

ونظم بوتين، الجمعة، مسيرة في موسكو لحشد الدعم لغزو أوكرانيا، الذي توقف إلى حد كبير بعد ثلاثة أسابيع بسبب شدة المقاومة الأوكرانية، وفق التقرير.

وأظهرت لقطات الملعب الذي أقيمت فيه المسيرة، مزينًا بالأعلام الروسية ذات الألوان الثلاثة.

فيما وقف بوتين الذي كان يرتدي معطفًا شتويًا أمام لافتة كتب عليها ”من أجل عالم خالٍ من النازية“، في إشارة إلى هدفه المعلن بالسعي إلى ”اجتثاث النازية“ في أوكرانيا، وهو الأساس الذي رفضته القوى الغربية.

وقال بوتين: ”نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به وكيفية القيام به وبأي تكلفة وسننجز جميع خططنا بشكل مطلق“.

وذكرت شرطة موسكو أن ”200 ألف شخص حضروا المسيرة“.

لكن بعض وسائل الإعلام الغربية بما فيها وكالة (أسوشيتدبرس) الأمريكية ذكرت أن الآلاف قد أُجبروا على الحضور، وهي مزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بعد“.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت ”فوكس نيوز“ إن ”بوتين كان يسعى لإظهار دونالد ترامب، في داخله، كان لديه ما يبدو وكأنه منزل كبير في ميشيغان ويعتقد أن ملعب كرة القدم يضم 110 آلاف شخص“.

وأضافت القناة أن ”بوتين كان لديه مسيرة ضخمة في موسكو. بالمناسبة، إذا لم تحضر فمن المحتمل أن تكون في مشكلة، التخمين الوحيد هو أن العديد من الناس قد حضروا المسيرة بدافع الخوف“.

وانقطعت كلمة بوتين، خلال الفعالية الحاشدة في ملعب ”لوجنيكي“ بموسكو الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم، وبث التلفزيون الروسي أغاني لفرق موسيقية، فيما عزا الكرملين سبب ذلك إلى ”خلل تقني“.