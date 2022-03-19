قناة عبرية: روسيا تحذر إسرائيل بشأن موقفها في الحرب الأوكرانية‎‎

حذرت روسيا إسرائيل من اتخاذ موقف ”غير متوازن“ قبيل خطاب الرئيس الأوكراني في الكنيست، لرغبتها في السعي إلى السير على خط رفيع بين موسكو وكييف.

وقالت روسيا إن الكثير من الدعم المقدم لأوكرانيا قد يؤدي إلى فقدان إسرائيل قدرتها على التوسط في الصراع، بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية.

وكشفت القناة العبرية أن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف نقل التحذير من موسكو خلال اجتماع الأربعاء مع رئيس الكنيست ميكي ليفي قبل خطاب مباشر بالفيديو سيلقيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المشرعين الإسرائيليين يوم الأحد.

وأشارت القناة في تقريرها، الذي سلطت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الضوء عليه، اليوم السبت، إلى أن فيكتوروف طلب من ليفي السماح للمشرعين الروس بإطلاع نظرائهم الإسرائيليين قبل خطاب زيلينسكي، وهو طلب لم يوافق عليه ليفي على ما يبدو.

وذكرت القناة أنه خلال الاجتماع ”المتوتر“، حذر فيكتوروف إسرائيل أيضًا من أن ”الوسيط يجب أن يكون حريصًا حتى لا يصبح غير متوازن“.

وذكر تقرير القناة أن روسيا ”لوحت بعلم أحمر“ بوجه إسرائيل، وطالبتها بعدم اتخاذ خطوات إضافية قد تعرض للخطر مكانتها كوسيط موثوق به ”محايد“ بين روسيا واوكرانيا.

وأجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت محادثات مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإيجاد طريقة لوقف الأعمال العدائية، إلا أن وساطته لم تنجح في وقف القتال الدائر منذ أكثر من 3 أسابيع.

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمته مساء الأحد، وكانت الاستعدادات معقدة لأن الكنيست في عطلة، والعديد من المشرعين مسافرون، والمبنى يخضع لأعمال تجديد.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض الخطاب في قاعة الكنيست، وسيتمكن المشرعون من الاستماع إليه من أي مكان، مضيفة أنه ”طُلب منهم أن يكونوا محترمين في مظهرهم وسيتم كتم صوت ميكروفوناتهم“.

وقالت الصحيفة: ”تمت دعوة جميع أعضاء الكنيست والوزراء لمشاهدة كلمة الرئيس الأوكراني.. وما تزال الجهود جارية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست والمسؤولين الآخرين“.

وأشارت إلى أنه من المأمول أنه من خلال عقد الحدث عبر تطبيق زووم، سيتمكن المشرعون الموجودون في الخارج أيضا من مشاهدة الخطاب.