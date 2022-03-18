خلال اتصال مع ماكرون.. بوتين يتهم أوكرانيا بارتكاب "جرائم حرب"

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بارتكاب ”جرائم حرب عديدة“، مؤكدا أن القوات التي تقودها موسكو تبذل ”قصارى جهدها“ لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال الكرملين، في بيان، إنه خلال هذه المكالمة ”تم لفت الانتباه إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها قوات الأمن والقوميون الأوكرانيون يوميا“.

وأشار بوتين إلى ”الهجمات الصاروخية والمدفعية واسعة النطاق على بلدات دونباس“ في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية، والذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لروسيا.

وأكد الرئيس الروسي أن ”القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أرواح المدنيين، لا سيما من خلال إقامة ممرات إنسانية لإجلائهم بأمان“.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي ”الذي جاء بطلب فرنسي“، المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن ”قلقه الشديد“ حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف، خلال الاتصال مع بوتين، داعيا إلى ”رفع الحصار“ وإيصال المساعدات الإنسانية، بحسب الإليزيه.

وخلال الاتصال، ”طالب ايمانويل ماكرون من جديد بتنفيذ وقف إطلاق نار على الفور“ في أوكرانيا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وطرح الرئيس الفرنسي مسألة ”تدهور الوضع واستمرار الضربات التي تطال المدنيين وعدم احترام القانون الإنساني، في حين أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني لم تحقق حتى الآن أي تقدم“، بحسب المصدر نفسه.

وفي ما يتعلق بمدينة ماريوبول الساحلية، ”دعا إلى اتخاذ تدابير ملموسة وقابلة للتحقق لرفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الفوري“، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت، يوم الأربعاء، القوات الجوية الروسية بتعمد قصف مسرح في ماريوبول حيث لجأ مئات السكان، وهو ما نفته روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ”مئات“ الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، بينما تم إنقاذ أكثر من 130 شخصا.

وبحسب حصيلة أولية للمجلس البلدي، تسبب القصف في إصابة شخص واحد على الأقل بجروح بالغة، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى.

كما حذرت بلدية ماريوبول بأن الوضع ”حرج“ نتيجة القصف الروسي ”المستمر“، والدمار ”الهائل“.