وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الأوكراني: ندعم الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد وزير الخارجية الإماراتي التأكيد على ”استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة“، وفقا للوكالة الرسمية.

كما أكد ”التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا“.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى ”ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتكثيف التفاوض والحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة“.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد التقى، أمس الخميس، في موسكو، نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وجرى خلال اللقاء، بحسب ”وام“، بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات والتحديات الرئيسة المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وناقشا المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

كما ناقش الجانبان استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية، بما في ذلك المعروض العالمي من الحبوب.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي ”ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وعبّر عن استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود كافة الهادفة لإيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار“.

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على ”أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى التزام دولة الإمارات بالدبلوماسية البناءة الهادفة إلى خفض التصعيد“.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء عن ”قلق دولة الإمارات البالغ بشأن التداعيات الإنسانية للوضع الجاري، واستعرض الآليات الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين“، مشددا على أهمية ”ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني“، وأشار إلى دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، مجددا ”دعم دولة الإمارات لعملها الإنساني“.