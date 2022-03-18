على متنه 3 رواد روس.. انطلاق صاروخ "سويوز" نحو محطة الفضاء الدولية‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أقلع صاروخ ”سويوز“ على متنه ثلاثة رواد فضاء روس، اليوم الجمعة، باتجاه محطة الفضاء الدولية، في وقت يزداد التوتّر بين روسيا والدول الغربية بسبب النزاع في أوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وانطلق الطاقم الذي يقوده رائد الفضاء أوليغ أرتيمييف برفقة دنيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف عند الساعة 15:55 بتوقيت غرينتش، في رحلة ستستمرّ ثلاث ساعات باتجاه محطة الفضاء الدولية، حيث سيستقبلهم فريق مؤلّف من روسييْن وأربعة أمريكيين وألماني، بحسب صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وكان التعاون الفضائي بين روسيا والدول الغربية أحد المجالات القليلة التي لم تتضرر كثيرًا من العقوبات المفروضة على موسكو، بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014.

ولكن مع ذلك، برزت بعض التوترات، لا سيّما بعد أن عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القومي دميتري روغوزين رئيسًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في العام 2018.

وتستخدم أجهزة دفع الصواريخ الروسية المرتبطة بالمحطة لتصحيح مدارها، وهو إجراء يُنفَّذ عشر مرات سنويًا لإبقائها على الارتفاع الصحيح، أو لتجنب اصطدامها بمخلّفات فضائية في مسارها.

وأكّد مدير برنامج المحطة الفضائية لدى ناسا جويل أن ”الأمريكيين وحدهم لا يمتلكون هذه القدرة، وأن ”المحطة الفضائية صُممت على أساس مبدأ الاعتماد المتبادل، وهي ليست عملية يمكن فيها فصل مجموعة عن الأخرى“.

وقال مونتالبانو: ”حتى الساعة، لا مؤشر على أن حلفاءنا الروس يريدون القيام بالأمور بطريقة مختلفة، لذا نتوقع مواصلة العمليات مثلما نفعل اليوم“.

وكانت روسيا حذرت، في 12 مارس/ آذار الجاري، من أن عقوبات الولايات المتحدة والغرب المفروضة عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية.

وقال دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“ إن ”العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية“.

وأضاف: ”قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر“.

وأوضح روغوزين، الذي ينشر باستمرار رسائل دعم للجيش الروسي في أوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي، أن ”الجزء الروسي يضمن تصحيح مدار المحطة، في المتوسط 11 مرة في السنة، بما في ذلك لتجنب قطع الحطام الفضائية“.

ونشر رئيس ”روسكوزموس“ خريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، مؤكدا أن روسيا آمنة إلى حد كبير.

وأردف: ”لكن سكان البلدان الأخرى لا سيما تلك التي يقودها كلاب الحرب (الغربيون) يجب أن يفكروا في ثمن العقوبات ضد روسكوزموس“.

ووصف المسؤول الروسي الذين فرضوا الإجراءات الانتقامية بأنهم ”مجانين“.