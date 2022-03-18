الأطول في العالم.. "جناق قلعة" جسر تركي جديد يربط آسيا بأوروبا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، جسرًا معلقًا ضخمًا فوق مضيق الدردنيل هو الأحدث في سلسلة مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي منحها أولوية خلال حكمه المستمر منذ عقدين.

ويربط جسر ”جناق قلعة 1915“ ساحلي تركيا الأوروبي والآسيوي، وشيدته شركات تركية، وأخرى كورية جنوبية، باستثمار بلغ 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، بحسب وكالة ”رويترز“.

والمسافة بين برجي الجسر هي الأطول في جسر معلق في العالم.

وتعد المشاريع العملاقة أهم إنجازات أردوغان منذ وصول حزب ”العدالة والتنمية“ الذي يتزعمه إلى الحكم، في العام 2002، ومن بينها مطار جديد في إسطنبول، وأنفاق سكك حديدية، وسيارات تحت مضيق البوسفور في إسطنبول، وجسر فوقه.

ونقلت وكالة أنباء ”الأناضول“ التركية الرسمية عن أردوغان، قوله في كلمة خلال مراسم افتتاح الجسر، وطريق ”مالقارا“ السريع في ولاية جناق قلعة، إن ”تركيا تخطت اليابان في امتلاك أطول جسر معلق بالعالم“.

وأوضح أن الجسر سيوفر على تركيا 415 مليون يورو سنويًا من الوقت والوقود، ويقلص انبعاث الكربون.

وبيّن أن تاريخ 1915 الموجود في اسم الجسر، هو عام الانتصار البحري في ”جناق قلعة“ التي كانت مسرحًا لأشد المعارك دموية وشراسة خلال الحرب العالمية الأولى.

وأضاف: ”ارتفاع البرج 318 مترًا، ويشير إلى اليوم الـ 18 من مارس/آذار، المتمثل بتاريخ اليوم (الجمعة)، والمسافة بين البرجين تبلغ 2023 مترًا، حيث إن، العام 2023، يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ورمز لأهدافنا الكبيرة“.

وشدد الرئيس التركي على أن مشروع الجسر سيدعم الإنتاج الاقتصادي بنحو 5.3 مليارات يورو، ويوفر 118 ألف فرصة عمل، ويضيف قرابة 2.4 مليار يورو على الدخل القومي.

وأشار إلى أن ”الشركات التركية بالتعاون مع نظيراتها الكورية الجنوبية، وعبر 5 آلاف موظف، و740 آلة، عملوا، ليل نهار، من أجل افتتاح الجسر في تاريخه المحدد“.

وأعرب أردوغان عن ثقته برفع حجم التجارة مع كوريا الجنوبية إلى 20 مليار دولار بأقرب وقت.

وأشار إلى أهمية طريق ”مالقارا“ السريع الذي يربط إسطنبول بولايتي تكيرداغ وبالكسير عبر جناق قلعة.

وأردف: ”كان التنقل بين منطقتي لابسكي وغاليبولي يتم بالعبارات البحرية، حيث يتم الانتظار لساعات على دور العبارات جراء الازحام، وبعدها هناك مسير لمدة ساعة ونصف الساعة، أما الآن نفس الرحلة تستغرق 6 دقائق عبر الجسر“.