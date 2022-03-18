زيلينسكي يتوقع تقدما بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال أشهر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، وإن بلاده تتوقع إحراز تقدم في طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، وفق وكالة ”رويترز“.

وكتب زيلينسكي على ”تويتر“: ”أجريت محادثة جوهرية مع رئيسة المفوضية الأوروبية.. سيكون رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلب (أوكرانيا) الانضمام للاتحاد الأوروبي جاهزا في غضون بضعة أشهر.. نتقدم نحو هدفنا الإستراتيجي معا“.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال في 15 آذار/مارس إنه ”يجب أن نعترف“ بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده.

وأضاف في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا، ونقلته ”رويترز“: ”سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو)، هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها“.

وطالب زيلينسكي العالم بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر، مؤكدا مقتل 97 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع: ”كييف أدركت أنها يجب أن تقوم هي بحماية أجوائها واستقلالها وليس الناتو.. كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي“.

يأتي ذلك فيما قال المستشار في الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل؛ ”عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في العملية العسكرية“ ضد جارتها.

وفي وقت سابق، أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن رفضهم لمساعي أوكرانيا للانضمام سريعا إلى التكتل.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا في قصر فرساي في باريس، للاتفاق على رد مشترك إزاء الحرب في أوكرانيا في ظل اختلاف وجهات نظرهم بشأن المدى الذي يجب المضي فيه فيما يخص العقوبات الاقتصادية ومدى سرعة خفض واردات الطاقة الروسية، وما إذا كان عليهم السماح لكييف بالانضمام إلى تكتلهم سريعا من عدمه.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في سياق إظهار تعاطفها ودعمها المعنوي لكييف: ”نريد أوكرانيا حرة وديمقراطية نتقاسم معها مصيرا مشتركا“.

لكن قادة آخرين أوضحوا أنه لن يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى تكتلهم الثري سريعا.