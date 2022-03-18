وكالة: إيران عالجت 60% من اليورانيوم المخصب تفاديا لنقله إلى الخارج

قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية اليوم الجمعة إن إيران عالجت 60% من اليورانيوم المخصب، لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة، بهدف منع نقله إلى الخارج.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أنه ”من خلال القيام بذلك (تحويل المادة إلى هدف)، يكون من المستحيل عمليا إرسال جزء من المادة التي تصبح هدفا لإنتاج الموليبدينوم (المادة الخام لصناعة الأدوية المشعة) إلى خارج البلاد وستبقى في إيران“.

وأضافت أن المواد المستهدفة والإشعاعية ليست في خطر الانتشار، ولا يمكن للدول الغربية أن تنتقد تحرك إيران في هذا المجال.

ومن جانبها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه ”لأول مرة، استخدمت إيران يورانيوم بنسبة 60% لإنتاج الموليبدينوم، المادة الخام للأدوية المشعة“.

وأشارت إلى أن ”الكمية الدقيقة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% التي استخدمتها إيران لتحويله إلى موليبدينوم غير معروفة، والأرقام المقدمة في وسائل الإعلام الغربية غير صحيحة“.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أنه ”يرتبط مقدار استخدام إيران 60% من احتياطياتها لتحويل الموليبدينوم في هذه المرحلة باحتياجات الدولة وبرنامج منظمة الطاقة الذرية“.

وكانت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية قالت الخميس، إن إيران بدأت في تحويل ثلث مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى مواد تستخدم في إنتاج النظائر المشعة الطبية، ما قد يخفض التوترات وسط جهود لإحياء اتفاقها النووي مع القوى الدولية.

وأضافت أن ”إيران بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري في تحويل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، إلى مادة مشعة لإنتاج الموليبدينوم“.

فيما نقلت ”رويترز“ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها الخميس، إن إيران قامت بتحويل جزء من 60% من احتياطياتها من اليورانيوم بحيث لا يمكن إعادة تدويرها وتخفيفها ونقلها بسهولة إلى الخارج، الأمر الذي يشكل تحديا في إحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعضاء مجلس محافظي الوكالة أن جميع احتياطيات إيران من اليورانيوم البالغة 60% هي في شكل غاز سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن إعادة تخفيفه بسهولة إلى 3.67%.

وأعلنت الوكالة مؤخرا في تقرير آخر أنه في الفترة من 6 مارس إلى 15 مارس، على ثلاث مراحل، كان لدى إيران إجمالي أكثر من 2.6 كغم من احتياطياتها من اليورانيوم البالغة 60% في شكل آخر من اليورانيوم بنفس مستوى التركيز.

كما تنتج إيران اليورانيوم المعدني منذ شهور، وحذرت دول غربية من أن المادة تستخدم في صنع قنابل نووية وليس لها أي مبرر للاستخدام المدني في إيران.

واستمرت المحادثات النووية منذ أكثر من 11 شهرا، ولكن رغم وصولها إلى المرحلة النهائية، إلا أن هناك بعض الخلافات التي لم يتم حلها.