الكرملين: بايدن "الانفعالي وكثير النسيان" أهان بوتين لكن موسكو لن تصعّد

وصف الكرملين اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها ”إهانات شخصية“، وقال إن تصريحاته ناجمة على ما يبدو عن انفعال وإرهاق ونسيان.

كان بايدن قد وصف بوتين بأنه ”مجرم حرب“ و“دكتاتور قاتل“ في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أرسل عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في خطوة قال إنها ”عملية عسكرية خاصة“، تهدف لتجريد كييف من قدراتها العسكرية والتخلص ممن وصفهم بأنهم قوميون خطرون.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: ”نسمع ونرى بيانات هي فعليا إهانات شخصية للرئيس بوتين“.

وأضاف: ”نظرا لسرعة الانفعال المعهودة في السيد بايدن وإرهاقه وأحيانا كثرة نسيانه… الإرهاق الذي يؤدي لتصريحات عدائية، فإننا لن نجري أي تقييمات قاسية كي لا نسبب المزيد من العدائية“.

من جانب آخر أعلنت روسيا أنها لن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت اليوم الجمعة على مشروع قرارها بشأن الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا، والذي تعرض لانتقادات لعدم ذكر اجتياح موسكو لجارتها.

بدلا من ذلك، ستستغل جلسة المجلس المقررة لإثارة مزاعم بأن الولايات المتحدة لديها مختبرات للحرب البيولوجية في أوكرانيا، وهي مزاعم تقول واشنطن إنها معلومات مضللة وجزء من ”عملية كاذبة“ محتملة من قبل موسكو.

أعلن ذلك سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن بعد ظهر الخميس دعت إليه ست دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، للوقوف على أحدث المستجدات بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال إن روسيا لا تسحب القرار لكنها قررت عدم السعي للتصويت في هذا الوقت بسبب ما سماها ”ضغوطا غير مسبوقة“ من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وألبانيا، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمعارضة الإجراء.

وأضاف نيبينزيا أن روسيا تخطط للمضي قدما في اجتماع المجلس اليوم الجمعة لمناقشة مزاعمها بشأن وجود معامل بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا.

ولم يقدم الدبلوماسيون الروس أي دليل يدعم مزاعمهم التي نفتها الولايات المتحدة وأوكرانيا مرارا.

ردت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد على إعلان نيبينزيا بالقول إن ”قرارهم الإنساني الهزلي… محكوم عليه بالفشل“.