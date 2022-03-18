مع "تباطؤ" التقدم الروسي..أمريكا تحذر الصين من مساعدة موسكو في أوكرانيا

مع تباطؤ وتيرة تقدم القوات الروسية على ما يبدو في المدن الأوكرانية، عبرت الولايات المتحدة يوم الخميس عن قلقها من أن الصين قد تساعد موسكو بعتاد عسكري مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.

وتجدد القصف الروسي على العاصمة كييف في الوقت الذي عملت فيه فرق الإنقاذ على انتشال ناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل الهجمات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

والتقى مسؤولون من الجانبين مجددا يوم الخميس لإجراء محادثات سلام لكنهم قالوا إن المواقف ما زالت متباعدة.

وعلى الرغم من التعثر في ساحة المعركة والعقوبات القاسية من قبل الغرب، لم يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي مؤشرات على التراجع. وتقول حكومته إنها تعول على الصين لمساعدة روسيا في تحمل الضربات التي يتعرض لها اقتصادها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة، التي أعلنت هذا الأسبوع تقديم 800 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف، تشعر بالقلق من أن بكين ”تدرس مساعدة روسيا بشكل مباشر بعتاد عسكري في أوكرانيا“.

وأضاف بلينكن للصحفيين أن الرئيس جو بايدن سيوضح للرئيس الصيني شي جي بينغ، في اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن بكين ”ستتحمل مسؤولية أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي، ونحن لن نتردد في تحميلها التكاليف“.

ورفضت الصين إدانة التحرك الروسي في أوكرانيا أو وصفه بأنه غزو. وتقول إنها تعترف بسيادة أوكرانيا لكنها تدرك أن روسيا لديها مخاوف أمنية مشروعة ينبغي العمل على معالجتها.

وفي حين تقول الولايات المتحدة إنها تريد تجنب مواجهة مباشرة مع روسيا، فإن تقديم الصين لمساعدة عسكرية لموسكو ستضع واشنطن وبكين، أكبر قوتين في العالم، على طرفي نقيض في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

هوة بين الجانبين

استقرت وتيرة الحرب عند نمط فرض حصار على المدن. وتقول الأمم المتحدة إن 3.2 مليون مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، فروا حتى الآن من أوكرانيا لدول الجوار. لكن روسيا أخفقت حتى الآن في السيطرة على أي مدينة كبيرة وواجهت مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية في تحديث لها يوم الخميس إن الغزو ”توقف إلى حد كبير على جميع الجبهات“ وإن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة جراء المقاومة الأوكرانية الشرسة والمنسقة بشكل جيد.

وجرت محادثات لليوم الرابع على التوالي بين مفاوضين أوكرانيين وروس عبر الفيديو لكن الكرملين قال إنها لم تسفر بعد عن التوصل لاتفاق.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: ”وفدنا يبذل جهودا جبارة ويظهر استعدادا أكبر من الجانب الآخر.. وفدنا على استعداد للعمل على مدار الساعة لكننا للأسف لا نرى مثل هذا الالتزام من الجانب الأوكراني“.

وقالت موسكو من قبل إنها اقتربت من التوافق على صيغة تبقي أوكرانيا على الحياد وهو أحد مطالبها الرئيسية.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك، إن المفاوضات معقدة. وتابع قائلا: ”مواقف الطرفين مختلفة. بالنسبة لنا القضايا المحورية لا يمكن المساس بها“.

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة للتفاوض لإنهاء الحرب لكنها لن تستسلم أو تقبل الإنذارات الروسية. كما تتمسك كييف بمواقفها الأساسية المتعلقة بالاحتفاظ بالسيادة على المناطق التي احتلتها قوات روسية وقوات موالية لموسكو منذ 2014.

لم يبد الرئيس بوتين أي مؤشر على التراجع، على الرغم من أن العقوبات الغربية القاسية تلحق الضرر باقتصاد بلاده.

وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن روسيا شنت الحرب لإخضاع جارتها التي يصفها بوتين بأنها دولة مصطنعة اقتطعت من روسيا. وتقول موسكو إنها تنفذ ”عملية خاصة“ لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من ”النازيين“.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار محاولات من واشنطن لإقناع بكين بعدم دعم روسيا.

واستشهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجدار برلين ومحرقة النازي (الهولوكوست) في خطاب عبر رابط فيديو أمام البرلمان الألماني فيما بدا أنها محاولة لتوبيخ سياسيين موالين لروسيا في ألمانيا وهي المشتري الرئيسي للطاقة من موسكو.

وقال زيلينسكي، وهو يهودي، مستشهدا بشعار كان يطلق على الهولوكوست: ”كل عام يكرر السياسيون أن الأمر لن يتكرر أبدا.. والآن نرى أن تلك الكلمات لا قيمة لها ببساطة. في أوروبا شعب يدمر ويحاولون تدمير كل ما هو عزيز علينا وما نعيش من أجله“.

هجمات دامية

تحولت ضواحي كييف الشمالية الشرقية والشمالية الغربية إلى أنقاض بسبب القتال الضاري، لكن العاصمة نفسها صمدت بقوة وتعيش تحت حظر تجول كما تتعرض لهجمات صاروخية ليلية دامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أوليكسندر موتوزيانيك إن القوات الروسية لم تحرز تقدما يذكر حول كييف على مدى الساعات الأربع والعشرين والثماني والأربعين الماضية ولجأت لقصف ”فوضوي“.

وأضاف في إفادة صحفية في كييف: ”القوات المسلحة الأوكرانية تبذل كل جهد ممكن لمنع العدو من الهجوم من تلك المنطقة“، مشيرا إلى أن العديد من البنايات السكنية لحقت بها أضرار من إسقاط الصواريخ مما تسبب في مقتل مدنيين.

وقال: ”هذه جريمة حرب“ لكنه لم يكشف عن أرقام محددة.

وتعرض مبنى في حي دارنيتسكي لأضرار جسيمة بسبب ما قالت السلطات إنه حطام صاروخ تم إسقاطه في الساعات الأولى من الصباح.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد، والتي تعرضت لقصف مكثف، إن 53 مدنيا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتسن التحقق من العدد من مصدر مستقل.

وهاجمت روسيا أوكرانيا من عدة اتجاهات وأرسلت طابورين كبيرين باتجاه كييف من جهة الشمال الغربي ومن جهة الشمال الشرقي وتتقدم من ناحية الشرق بالقرب من خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وانتشرت في الجنوب من شبه جزيرة القرم.