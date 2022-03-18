طالبان تعتقل 3 صحفيين في قناة فضائية

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بنسبختها الفارسية، مساء الخميس، بأن جهاز المخابرات التابعة لحكومة حركة طالبان الأفغانية، ألقى القبض على ثلاثة موظفين يعملون في قناة ”طلوع نيوز“ الفضائية بالعاصمة كابول، ونقلتهم إلى مكان مجهول.

ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع قوله إن ”نحو 15 مسلحاً، على ما يبدو من عناصر استخبارات حركة طالبان، اقتحموا مساء اليوم (الخميس) مكتب قناة طلوع نيوز في كابول، واعتقلوا المذيع بهرام أمان، ومذيع الأخبار في القناة خبلواك صافي، وموظفا آخر“.

ولم يعلق مسؤولو حركة طالبان بعد على ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

و“طلوع نيوز“ تعد من أشهر المحطات التلفزيونية الإخبارية في أفغانستان، وهي قناة مملوكة لمجموعة MOBY، وتأسست في آب/ أغسطس 2010.

واستمرت القناة في أنشطتها الإعلامية بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان منتصف آب/ أغسطس العام الماضي، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، عن قلقها بشأن احتجاز هؤلاء الصحفيين من قبل مسلحين، مطالبة بالإفراج عنهم ”ووضع حد لمضايقات الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة“.

وتهرب مسؤولو مخابرات طالبان في الفترة الماضية من تأكيد اعتقال صحفيات وناشطات في كابول وأطلقوا سراحهن في نهاية المطاف تحت ضغط دولي مكثف.

وتعرب منظمات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها إزاء ”قمع حرية التعبير واحتجاز الصحفيين في أفغانستان“.

وفي غضون ذلك، دعا ممثلو الدول في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان أعلنت في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند، ولم تعترف أي دولة حتى الآن رسميًا بحركة طالبان في أفغانستان.

وقالت ”مراسلون بلا حدود“ في تقرير مشترك مع جمعية الصحفيين الأفغان الأحرار، إن 231 منفذًا إعلاميًا تم إغلاقها في أفغانستان منذ آب/ أغسطس الماضي، عندما وصلت طالبان إلى السلطة، وأن 6400 صحفي ومساعد إعلامي فقدوا وظائفهم.