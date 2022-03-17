روسيا تتخلى عن طرح قرار حول أوكرانيا أمام مجلس الأمن لـ"غياب الدعم"

أعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الخميس، أن موسكو لن تطرح للتصويت يوم الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

وقال نيبينزيا أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا: ”قررنا في هذه المرحلة ألا نطلب التصويت على مشروع القرار لكننا لن نسحبه“.

واتهم الدول الغربية بممارسة ”ضغوط لم يسبق لها مثيل“ على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع، بحسب وكالة ”رويترز“.

من جانبهم، أفاد دبلوماسيون يوم الخميس، بأن روسيا تراجعت عن طلب تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب ”غياب الدعم“، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال سفير طلب عدم الكشف عن هويته: ”لقد طلبوا رعاية مشتركة“ لنصهم الذي قالوا إنه يركز على القضايا الإنسانية، لكنهم ”لم يتلقوا ردا“.

وألمح السفير بذلك إلى أن الصين والهند لم تدعما المبادرة الروسية المثيرة للجدل وأنهما لم تكونا لتصوتا تأييدا لها.

وأكدت روسيا الخميس عزوفها عن طرح مشروع القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي طالبت به الدول الغربية.

وكانت روسيا تعرضت لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار هذا ذي الطابع الإنساني ”منددة بالهجمات على المدنيين“ ومطالبة بحماية للمدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.

وقال السفير الألباني فريد خوجا: ”هذا أكبر نفاق بحجم مساحة روسيا“ ويجب أن“ يدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية“.

وأضاف خوجا أن الحرب تسببت ”بثلاثة ملايين لاجئ في غضون ثلاثة أسابيع“ أي ما يعادل مجمل سكان ألبانيا.

أما نظيرته البريطانية باربرا وودوارد، فنددت بهذه المبادرة ”المنحرفة“، على حد وصفها.