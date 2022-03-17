سفن تتجه نحو روسيا محملة بشحنات كبيرة من السكر مع خلو أرفف المتاجر من السلع

أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أن ما لا يقل عن خمس سفن تتجه نحو روسيا محملة بنحو 200 ألف طن من السكر الخام البرازيلي، من تجار أوروبيين، أي نحو ضعف الواردات السنوية للبلاد من السكر.

وأدت العقوبات التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على السكر وغيره من المواد الغذائية الأساسية هناك، وأصبحت أرفف المتاجر خاوية بسبب تخزين الطعام، وعلى الرغم من ذلك، قد تعرقل العقوبات حصول التجار على أموال مقابل شحناتهم.

وقال متداولون إن حجم السكر المشحون مرتفع بشكل غير عادي، في إشارة إلى أن روسيا تستورد ما يقرب من 100 ألف طن من السكر سنويا. ولا تعد روسيا مستوردا أو مصدرا مهما للسكر، ولكن الروس بدأوا في تخزين المواد المحلية.

وفي حين أن العقوبات لا تشمل مبيعات السكر، فإنها تشمل المعاملات المالية. وقال محللون أيضا إن القضايا الأمنية في البحر الأسود قد تعيق حركة السفن.

وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، يطرح الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى التي تمثلها أوكرانيا، مسألة الأمن الغذائي العالمي، من البحر الأبيض المتوسط إلى حدود آسيا، كما يقول الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس.

ويشير أبيس إلى انطلاق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له ”عواقب على الجميع“، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن ”الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا“.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من ”إعصار من المجاعات“ يمكن أن يضرب العديد من البلدان الضعيفة في الأصل.

يؤكد سيباستيان أبيس أن ”انعدام الأمن الغذائي يُفرض أولاً على الأوكرانيين، إذ تضطر عائلات كثيرة إلى الفرار، بينما يواجه الباقون مشكلة توفير الطعام، في حين يتطاير الرصاص من حولهم“.

لكن الذعر سرعان ما استحوذ على العالم، يقول أبيس: ”لقد بالغت الأسواق في رد فعلها؛ لأن أوكرانيا قوة تصدير عظمى“.

وأضاف أبيس: ”فقد ارتفعت الأسعار، في حين يتساءل الجميع من سيكون قادرًا على تعويض الإمدادات الأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس؟“، الذي تؤمّن كييف 50% منه في المبادلات التجارية العالمية.