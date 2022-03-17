تقرير: بوتين مهدد بسيناريو "ثورة القصر" بعد تصاعد الانقسام بشأن حرب أوكرانيا

يثير قرار الحرب الروسية على أوكرانيا انقسامات وانشقاقات متصاعدة في سلطة الرئيس فلاديمير بوتين ما قد يؤدي إلى ”انقلاب“ أو ”ثورة قصر“ وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إن مؤشرات الانشقاق في الجانب الروسي تتزايد، يوما بعد يوم، وإن بدت إلى الآن خفية ويصعب تحديد مداها لكنها موجودة، مع فشل الهجمات الروسية حول المدن الأوكرانية الكبرى وفشل الحرب الخاطفة التي كانت تهدف لقطع رأس الحكومة في كييف وصعوبة خوض القوات الروسية قتالا وسط المدن والخسائر الفادحة في المعدات والوفيات التي بلغت الآلاف في صفوف الجنود، ناهيك عن الدبابات التي دمرت أو نفدت من الغاز والجنود الذين يرفضون إعادة الانتشار في أوكرانيا، وأنباء عن عمليات تطهير داخل هيئة الأركان العامة بعد مقتل ثلاثة جنرالات في المعركة“.

وأضافت ”لوفيغارو“ أنه بالإضافة إلى كل هذه المؤشرات توجد دعوات مناهضة للحرب بعضها صدر عن خبراء عسكريين.

ووفقا للصحيفة، هناك مسؤولون روس يرون أن الغزو كان ”خطأ“، فضلا عن موقف المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، وهو هيئة استشارية مسؤولة عن تقديم المشورة للرئيس، وقد عارض الحرب، والحركات الرمزية ”الشجاعة“ وآخرها الصادرة عن ماريا أوفسيانيكوفا التي قاطعت نشرة الأخبار التلفزيونية الأكثر شعبية في روسيا يوم الإثنين 14 آذار/ مارس الجاري ورفعت لافتة تندد بالحرب والدعاية الحكومية قبل أن يتم القبض عليها ثم إطلاق سراحها.

وبحسب التقرير الفرنسي فإن الغرب يراهن على هذا الأمل، أن ينتفض المجتمع الروسي أخيرًا لتخليص نفسه من بوتين الذي وصفه بـ ”الطاغية الذي قمع وظلم جيران روسيا لأكثر من عشرين عامًا“.

ونقلت ”لوفيغارو“ عن جاليا أكرمان، المتخصصة في شؤون المنطقة قولها إن هيئة الأركان العامة للجيوش لم تكن على علم جيد بمدى قدرتها على الإطاحة بالنظام الأوكراني بسرعة وتنصيب نظام موال في مكانه“ مضيفة ”لكن هذا لا يكفي لثورة من أسفل لأن القمع شديد للغاية“ حيث يتم إغلاق وسائل الإعلام المستقلة والشبكات الاجتماعية ”فيسبوك“ و“تليغرام“ أيضًا ويتم التحكم في الإنترنت، وتبث دعاية للنظام الروسي بأقصى سرعة على التلفزيون الحكومي وتصر على أن ”الغرب يسعى لحرب عالمية ثالثة“ وفي بعض البرامج الحوارية يدعو بعض الضيوف إلى ”التدمير الكامل لأوكرانيا“، وفق التقرير.

وأوضح التقرير الفرنسي أن ”غالبية السكان، الذين يتغذون بالدعاية، يدعمون النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق الاقتناع أو الخوف أو اللامبالاة أو رفض المعرفة أو الموت، فالمعلومات في روسيا عبارة عن بساط من القنابل، ولا توجد طريقة للهروب وللتنفس وللبحث في مكان آخر“ وفق قوله.

وبينما يود الغرب أن يرى السكان ينتفضون ويضعون حدًا لمحنة الأوكرانيين فإن ”هذا التمني يقلل من قدرة الروس على الصمود والذين تعلموا، طوال العقود الماضية، تحمل الضربات ومواجهة صعوبات الحياة اليومية، كما احتفظوا بذاكرة سيئة للتجربة الديمقراطية القصيرة في التسعينيات والتي ارتبطت بالفوضى، أما المثقفون والصحفيون والفنانون الذين يعارضون فلاديمير بوتين فهم يفرون من البلاد وقمعها وبذلك يقطعون رأس الحركة الاحتجاجية“ كما تقول جاليا أكرمان.

وأكد التقرير أنه من غير المرجح أن تأتي ”الثورة“ من الأعلى من الناحية النظرية، ”لأن أقدام النظام صلبة وراسخة في عهد فلاديمير بوتين، حيث يعتمد مستقبل وثروة كبار رجال الأعمال على الرئيس الروسي، وكذلك الأجهزة الأمنية سيما جهاز المخابرات، على عكس الحقبة السوفيتية عندما كان بإمكان المكتب السياسي التأثير أو السيطرة على قرارات رئيس المجلس السوفييتي الأعلى، بينما يحتكر فلاديمير بوتين السلطة السياسية والاقتصادية بشكل مطلق“.

لكن جاليا أكرمان تعلق قائلة: ”يبدو لي أن ثورة القصر ممكنة، لأن الكثيرين في أجهزة المخابرات يجب أن يخافوا على حياتهم، وهناك بلا شك وطنيون يفهمون أن مغامرة النظام هذه يمكن أن تضر بهم“.