أردوغان يعرض في اتصال هاتفي مع بوتين استضافته وزيلينسكي لإجراء محادثات

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، استضافته هو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن بيان لمكتب الرئيس التركي.

وقال البيان إن أردوغان أبلغ بوتين بأن الاتفاق بشأن قضايا معينة قد يتطلب لقاء بين الزعيمين.

وقال أردوغان أيضا إن وقف إطلاق النار الدائم قد يفضي إلى حل طويل الأمد.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن كييف تريد أن تكون تركيا ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب، وفق ”رويترز“.

وأضاف كوليبا للصحفيين عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، أن تركيا تساعد أيضا في بدء محادثات مباشرة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وكان مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، أعلن يوم الأحد، أن أوكرانيا تعمل مع إسرائيل وتركيا كوسيطين لوضع اللمسات الأخيرة على مكان وإطار عمل لمفاوضات سلام مع روسيا.

وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي: ”عندما يتم الاتفاق سيكون هناك اجتماع. أعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا“.

وتتلاحق التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا على المسارين العسكري والدبلوماسي، في وقت أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغير في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني استمرار المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي عبر الفيديو، وتشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة.

وكان زيلينسكي قد لفت إلى أن روسيا -التي تحارب بلاده منذ 24 فبراير/شباط الماضي- تبنّت نهجا مختلفا بشكل جوهري عن توجهاتها السابقة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين في وقت سابق، إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت موسكو تكتفي بإصدار إنذارات، مؤكدا أنه سعيد بتلقي إشارة من روسيا بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يرى بعض التحولات الإيجابية في المفاوضات.

ميدانيا، تتخذ التطورات منحى تصعيديا على مستوى التصريحات الرسمية والمواقف العالمية من الغزو الروسي لأوكرانيا، بما فيها إصدار المزيد من العقوبات على موسكو، بالتزامن مع تطورات عسكرية على الأرض الأوكرانية.