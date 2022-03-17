رغم عدم الاعتراف بطالبان.. الأمم المتحدة تقيم علاقة رسمية مع أفغانستان

صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على قرار يقضي بإقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان.

ويأتي قرار مجلس الأمن رغم عدم الاعتراف رسميًا بنظام حركة طالبان بعد على الساحة الدولية، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

ويفصّل القرار، الذي لا يتضمّن كلمة ”طالبان“، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان ”مانوا“ لمدة عام.

وحصل القرار على 14 صوتًا، وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت.

ويتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي، وفي مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء، والأطفال، والصحفيين.

وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة ”منى جول“ التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس إن ”هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساس وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان“.

وأضافت: ”يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان، ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه فيه تحديات، وانعدام استقرار غير مسبوق“.