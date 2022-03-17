لماذا لم يرد بوتين على كلام بايدن بعد أن وصفه بـ"مجرم حرب"؟

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، سبب عدم رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كلام نظيره الأمريكي جو بايدن بعد أن وصفه بـ“مجرم حرب“.

وقال بيسكوف، إن بوتين ”شخصية دولية حكيمة ومثقفة وبعيدة النظر، لذا فهو لا يرد على التصريحات غير المقبولة عنه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن“.

وشدد بيسكوف على أن ”تصريحات السيد بايدن غير مقبولة ولا تغتفر“.

وأضاف: ”الأهم من ذلك، أن رئيس الدولة، التي قصفت الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، والتي ألقت قنابل نووية على بلد مهزوم، ليس له الحق في قول هذه الكلمات على الإطلاق“.

وقال بايدن، يوم أمس الأربعاء، في رد على سؤال من إحدى الصحفيات، إنه يعتبر بوتين ”مجرم حرب“.

وقبل عام واحد تقريبا، أدلى الرئيس الأمريكي بتصريح صارم بشأن بوتين، بعد أن أجاب بالإيجاب على سؤال ما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي ”قاتلا“.

ووقتها أشار الرئيس الروسي بوتين، في تعليقه على تصريح بايدن، إلى أنه سمع العشرات من هذه الاتهامات وأصبح معتادا على الهجمات من جهات مختلفة أثناء عمله، ثم تمنى لرئيس الولايات المتحدة صحة جيدة.