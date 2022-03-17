الإمارات: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في أمني الطاقة والغذاء

قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في أمني الطاقة والغذاء، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الشيخ عبدالله بن زايد إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث يبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ”مختلف القضايا والتحديات التي تمس العالم“.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، في تصريحات بثها تلفزيون ”سكاي نيوز“ عربية إنه ”يعتزم بحث الأزمات في أوكرانيا وسوريا واليمن والملف الإيراني خلال زيارته لروسيا“.

وأكد ترحيب دولة الإمارات ”بكل الجهود المبذولة للوساطة بشأن أوكرانيا“، إذ من المهم ”الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والغذاء“.

من جانبه، أعرب الوزير الروسي سيرغي لافروف، عن ”شكره لدولة الإمارات على موقفها المتزن بشأن أزمة أوكرانيا“.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أكد التزام بلاده بحصص إنتاج تحالف ”أوبك+“ بقيادة السعودية وروسيا، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير.

وأعلنت الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين؛ ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.

وتقاوم دول تحالف ”أوبك+“ الذي يضم مجموعة الدول المصدرة ودولا خارجها، الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج.

وروسيا هي أكبر منتج للغاز في العالم، وثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية.

ورفضت السعودية والإمارات الضغوط الأمريكية والأوروبية، في محاولة منها للمحافظة على تحالف ”أوبك بلاس“ الذي يتحكم بكميات الإنتاج في السوق وتقوده الرياض وموسكو.

ومنذ أن دخلت القوات الروسية، الأراضي الأوكرانية في الـ 24 من شباط/ فبراير، وأسعار النفط والغاز الطبيعي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مسجلة ارتفاعات متفاوتة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم.

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2,5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.

وكان وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك، وجه ”نداء عاجلا“ إلى مجموعة أوبك ”لزيادة الإنتاج“ بهدف كبح ارتفاع الأسعار.