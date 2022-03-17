"تاس": روسيا تواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة

نقلت وكالة ”تاس“ الروسية الحكومية للأنباء عن وزارة التنمية الرقمية قولها، اليوم الخميس، إن المواقع الحكومية الروسية تواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة.

وتعرضت هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة للاستهداف خلال الأحداث في أوكرانيا، وشهدت المواقع الإلكترونية للكرملين وشركة ”أيروفلوت“ للطيران وبنك ”سبيربنك“ انقطاعًا أو مشكلات مؤقتة في الأسابيع الماضية، وفق وكالة ”رويترز“.

وكان الموقع الإلكتروني لوكالة ”تاس“، تعرض لاختراق نهاية الشهر الماضي مع ظهور رسالة مناهضة للحرب، ودعوات لوقف غزو الرئيس الروسي ،فلاديمير بوتين، لأوكرانيا بدلا من الموقع المعتاد للوكالة، وذلك حسب ما أظهرت مراجعة قامت بها ”رويترز“ لعدة أجهزة.

وجاء في الرسالة ”نحثّكم على وقف هذا الجنون، ولا ترسلوا أبناءكم وأزواجكم إلى موت محقق“.. ”بوتين يضطرنا للكذب ويعرّضنا للخطر.. إنها ليست حربَنا، فلنوقفه!“.

وتبادل قراصنة إنترنت روس وأوكرانيون شن الهجمات الإلكترونية منذ بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط/ فبراير.

وفي الـ 8 من آذار/ مارس الحالي، قالت ”غوغل“ المملوكة لشركة ”ألفابت“، إن قراصنة إنترنت روسًا معروفين لدى خبراء أمن الإنترنت، منخرطون في عمليات تجسس ويشنون هجمات إلكترونية على أهداف أوكرانية وأخرى تابعة لحلفاء أوروبيين لأوكرانيا.

وقالت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ ”غوغل“، والتي تركز على التصدي لعمليات القرصنة الإلكترونية وتحذر المستخدمين بشأنها، إن وحدة التسلل الروسية ”فانسي بير“ والمعروفة ،أيضا، باسم ”إيه.بي.تي28“ ترسل رسائل بريد إلكتروني زائفة لشركة ”أوكرنت“ الإعلامية الأوكرانية.

وتنفي روسيا استخدام قراصنة الإنترنت ضد أعدائها.

والهدف من إرسال رسائل بريد إلكتروني زائفة، هو سرقة بيانات دخول المستخدمين؛ كي يستطيع القراصنة استهداف أجهزة كمبيوتر وحسابات على الإنترنت.

ولم توضح ”غوغل“ ما إذا كانت أيّ هجمات نجحت بالفعل.

وتحاول ”غوست رايتر“، التي تصفها ”غوغل“ بأنها مجموعة من روسيا البيضاء تشن هجمات في الفضاء الإلكتروني، استهداف مؤسسات حكومية وعسكرية بولندية وأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون في أمن الإنترنت الشهر الماضي، إن قراصنة من روسيا البيضاء استهدفوا حسابات بريد إلكتروني شخصية لأفراد في المؤسسة العسكرية الأوكرانية.

وقالت ”غوغل“، إن مجموعة ”موستانغ باندا“ التي تصفها الشركة بأن مقرها الصين أرسلت مرفقات محملة بالفيروسات إلى ”كيانات أوروبية“ وهو ما يعكس تغيّرا في اهتمامها الذي كان يركز على جنوب شرق آسيا.