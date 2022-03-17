هل يستحق بوتين لقب "مجرم حرب"؟

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، بشكل قاطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ”مجرم حرب“ بسبب الهجوم الوحشي على أوكرانيا، حيث تعرضت المستشفيات للقصف.

لكن وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية رأت في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن إعلان شخص ما كـ“مجرم حرب“، ليس بهذه البساطة وهو مجرد ”كلمات“، لافتة إلى أن ”هناك تعريفات محددة لتحديد من هو مجرم الحرب، وكيفية معاقبته“.

وأوضحت الوكالة ”البيت الأبيض كان يتجنب تطبيق التصنيف على بوتين، قائلا إن الأمر يتطلب تحقيقا دوليا“.

مضيفة أنه بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي المصطلح، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس كان ”يتحدث من صميم قلبه“ وجددت تصريحاتها بأن هناك عملية لاتخاذ قرار رسمي.

وقالت الوكالة في تقريرها ”في الاستخدام الشائع، تأخذ العبارة معنى عاميّا كمصطلح عام لشخص مروع“.

ونقلت عن ديفيد كرين، الذي عمل على جرائم الحرب لعقود وشغل منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون التابعة للأمم المتحدة التي حاكمت الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور ”من الواضح أن الرئيس الروسي، مجرم حرب، لكن بوتين يتحدث سياسيا عن ذلك.“

وأشارت الوكالة إلى أنه ”بدأت بالفعل التحقيقات في تصرفات الرئيس الروسي، إذ تعمل الولايات المتحدة و44 دولة أخرى، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المحتملة، بعد صدور قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق إلى جانب تحقيق آخر أجرته المحكمة الجنائية الدولية“، وهي هيئة مستقلة مقرها هولندا.

وقال كرين، الذي يرأس الآن شبكة المساءلة العالمية، التي تعمل مع المحكمة الدولية والأمم المتحدة ”نحن في البداية، إذ نعد مسودة لائحة اتهام ضد بوتين، والتي يتوقع صدورها في غضون عام“.

من هو مجرم الحرب

ينطبق مصطلح ”مجرم حرب“ على أي شخص ينتهك قانون النزاعات المسلحة، وفق ”أسوشيتد برس“، التي أشارت لتعديلات قواعد القانون وتوسيعها خلال القرن الماضي، مستمدة من اتفاقيات جنيف في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والبروتوكولات المضافة لاحقا.

وتهدف القواعد إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين، إضافة للجنود الجرحى و“أسرى الحرب“ فيما تحدد المعاهدات والبروتوكولات من يمكن استهدافه وبأي أسلحة ويحظر استخدام أسلحة معينة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.

ما الجرائم

أوضحت ”أسوشيتد برس“ في تقريرها أن ما يسمى ”الانتهاكات الجسيمة“ للاتفاقيات التي ترقى لمستوى ”جرائم الحرب“ تشمل القتل العمد والتدمير الواسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات التي لا تبررها ضرورة عسكرية، إضافة إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام القوة غير المتناسبة و“الدروع البشرية“، والرهائن.

كما تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سياق ”هجوم منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين“ وتشمل القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وقالت الوكالة ”الطريقة الأكثر ترجيحا التي يمكن أن يظهر بها الرئيس الروسي كمجرم حرب، هي من خلال العقيدة القانونية المعترف بها حول مسؤولية القيادة، وهي تتمثل بأمر القادة خلال العمليات العسكرية، أو غض الطرف عن جرائم القادة، إذ يمكن تحميلهم المسؤولية القانونية“.

ما هي وسائل العدالة

وبحسب ”أسوشيتد برس“ هناك 4 مسارات للتحقيق في جرائم الحرب وتحديدها، رغم أن لكل منها حدودًا وأن أحدها يتم من خلال المحكمة الجنائية الدولية، فيما يكون الثاني في حال حولت الأمم المتحدة عملها في لجنة التحقيق لـ“محكمة مختلطة“ لجرائم الحرب الدولية لمحاكمة الرئيس بوتين.

والمسار الثالث، هو إنشاء محكمة لمحاكمة الرئيس الروسي من قِبل مجموعة من الدول المهتمة أو المعنية، مثل: حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومثال ذلك، المحاكم العسكرية في ”نورمبرغ“ في أعقاب الحرب العالمية الثانية ضد القادة النازيين.

وأخيرا، لدى بعض الدول قوانينها الخاصة لملاحقة ”جرائم الحرب“ بحسب ”أسوشيتد برس“، تحقق ألمانيا بالفعل بأفعال الرئيس الروسي..

وتابعت ”لا يوجد لدى الولايات المتحدة مثل هذا القانون، لكن وزارة العدل لديها قسم خاص يركز على الأفعال بما في ذلك الإبادة الجماعية الدولية، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، وختان الإناث.“

محاكمة بوتين

قالت ”أسوشيتد برس“ إنه ليس من الواضح أين سيوضع الرئيس الروسي للمحامكة، إذ أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولن ترسل أي ”مشتبه فيهم“ إلى مقر المحكمة في ”لاهاي“ بهولندا، مضيفة أن ”الولايات المتحدة لا تعترف أيضا بسلطة المحكمة“.

وقالت ”يمكن محاكمة بوتين، في بلد تختاره الأمم المتحدة أو اتحاد الدول المعنية.. لكن الحصول عليه هناك سيكون صعبا جدا“.