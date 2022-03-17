أوكرانيا: سلمنا‭ ‬موسكو 9 جنود روس مقابل رئيس بلدية محتجز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت سراح إيفان فيدوروف رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الجنوبية بعد أيام من ”اختطافه“، وذلك مقابل إفراج كييف عن 9 جنود روس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف أن جنودا روس اختطفوا فيدوروف الجمعة الماضية لأنه ”رفض التعاون مع العدو“ خلال اقتحامهم ميليتوبول التي تقع بين مدينتي ماريوبول وخيرسون.

والأربعاء ظهر زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على تلغرام وهو يتحدّث هاتفيا مع فيدوروف قائلًا إنه ”سعيد بسماع صوت رجل على قيد الحياة“.

وأجابه فيدوروف: ”أنا بحالة أفضل. شكرًا لعدم تخليكم عني. سأحتاج ليوم أو يومين لكي أتعافى وبعدها سأكون تحت أمركم للمساهمة في انتصارنا“.

وصرحت داشا زاريفنا المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية للتلفزيون الأوكراني في وقت متأخر الأربعاء، أنه تم تبادل فيدوروف بتسعة جنود روس أسرى تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وقالت زاريفنا: ”هؤلاء أطفال في الأساس، مجندون، وهم بحسب وزارة الدفاع الروسية غير موجودين في أوكرانيا“، مضيفة: ”لكن العالم بأسره يرى مجددا أنهم هناك“.

واعتقل فيدوروف خلال تواجده في خلية الأزمة في مدينته للاهتمام بمسائل متعلقة بالإمدادات، وفق البرلمان الأوكراني.

وكان زيلينسكي قد طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، السبت المساعدة في إطلاق سراحه.

و“اختُطف“ أيضًا رئيس بلدية مدينة دنيبوررودني، الواقعة في الجنوب، الأحد. وقد دان الاتحاد الأوروبي ”عمليات الاختطاف“ هذه.

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو، توقفت القوات الروسية على أعتاب كييف بعد أن تكبدت خسائر ثقيلة وأخفقت في السيطرة على أي من المدن الكبرى الأوكرانية في حرب قال مسؤولون غربيون إن موسكو ظنت أنها ستنتصر فيها خلال أيام.

وعبّر مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع عن أملهم في أن تكون موسكو بدأت تقبل فكرة أنها أخفقت في الإطاحة بحكومة كييف بالقوة وفي ألا تكون لديها قوات جديدة لمواصلة القتال.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الكونغرس الأمريكي، إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لمساعدة بلاده على حماية مجالها الجوي وفرض المزيد من العقوبات على روسيا بما يشمل سحب كل الأعمال الأمريكية منها.

وقال في خطاب عبر الفيديو للنواب الأمريكيين: ”روسيا حولت سماء أوكرانيا لمصدر لهلاك الآلاف“.