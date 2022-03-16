إيران تمنح معتقلا أمريكيا بريطانيا "إجازة" وتعيده إلى منزله

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مساء الأربعاء، أن سلطات بلده أعادت الناشط البيئي مراد طاهباز الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إلى منزله في طهران، بعدما منحته ”إجازة“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن سعيد خطيب زاده قوله إن ”هناك سجينا يدعى مراد طاهباز الذي جرت محاكمته ويقضي عقوبته، جرى إعادته إلى منزله في إجازة وفقاً للوائح المتبعة“.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية أفادت في وقت سابق بأن السلطات أفرجت عن مراد طاهباز، وهو من أصول إيرانية، ويحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

واعتقل طاهباز في شباط/ فبراير 2017، وحكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ بنسختها الفارسية، الأربعاء، إنه ”بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق سراح مواطنين بريطانيين إيرانيين آخرين هما نازنين زاغري، وآنوشه آشوري، أُعلن أن مراد طاهباز أرسل في إجازة“.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أنه ”على الرغم من إصرار الحكومة البريطانية على إطلاق سراحه، إلا أنه مواطن أمريكي أيضا“.

ووفق تقارير إيرانية، تحتجز طهران أمريكيين، بينهم باقر نمازي، وسيامك نمازي، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي عماد شرقي، فيما لا يزال مصير الضابط الأمريكي المختطف روبرت ليفنسون مجهولا منذ وصوله إلى جزيرة كيش الإيرانية في عام 2007.

واحتجزت السلطات في إيران مرارًا وتكرارًا مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى مواطنين أجانب بتهم مختلفة منها ”التجسس واستهداف الأمن القومي والتحريض على النظام“ واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الدول الغربية.

وأعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، الأربعاء، أن المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وأفرج عنهما في طهران بوقت سابق (نازنين زاغري، وآنوشه آشوري) وصلا إلى مسقط، وهما في طريقهما إلى بريطانيا، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزارة على تويتر إن ”السلطنة قامت بتنسيق الإفراج عن المواطنين، وإنهما وصلا إلى مسقط على متن رحلة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهما إلى المملكة المتحدة“.

وفي لندن، أكدت بريطانيا نبأ الإفراج عن نازنين زاغارين وأنوشه آشوري، مؤكدة أنهما سيعودان إلى بريطانيا.