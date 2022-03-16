موقع عبري: قراصنة إيرانيون يخترقون حاسوب رئيس الموساد‎‎ الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من قراصنة المعلومات الإيرانيين اخترقوا حاسوب رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي ديفيد بارنيع.

وذكر موقع ”والا“ العبري أن إحدى القنوات مجهولة المصدر نشرت مقطع فيديو يتضمن وثائق شخصية لرئيس جهاز ”الموساد“، وعائلته.

ووفق الموقع العبري، ”قال القراصنة إن الفيديو نتاج مراقبة استخباراتية مطولة بدأت منذ حوالي 8 سنوات؛ أي في العام 2014“.

وأوضح الموقع أن ”هذه القناة التي نشرت الفيديو مرتبطة بعناصر في إيران، وقد تكون محاولة لإيصال رسالة إلى بارنيع“.

وأكد الموقع أن من بين النتائج التي تم عرضها في الفيديو، وثائق ضريبية وصورا فضائية لمنزل رئيس جهاز ”الموساد“، وصورا لعائلته.

بينما ذكر منشور على قناة ”التيلغرام“ بالعبرية أن هذا الاختراق كان عبارة عن ”هدية عيد المساخر“ لرئيس جهاز ”الموساد“.

وبيّن الموقع أن الفيديو تم نشره على القناة عبر تطبيق ”تيلغرام“، التي تم تأسيسها مساء الثلاثاء، ويتابعها عدد قليل من الأشخاص.

ونشرت على القناة كذلك عدة نسخ من الفيديو مصحوبة بترجمات بالعبرية، والعربية، والإنجليزية، وفق ما ذكره الموقع العبري.

ويُظهر الفيديو صوراً شخصية لبرينغ، وتذاكر طيران تخصه، ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته، وصورة عبر الأقمار الصناعية لما يُزعم أنه منزله الخاص في المدينة وسط إسرائيل.

ولفت الموقع العبري إلى أن صحة الوثائق غير مؤكدة حتى اللحظة، غير أن القراصنة الإيرانيين يقولون إنه ”سيتم إطلاق المزيد من المواد التي تم اختراقها“.

وأشار الموقع إلى أنه ليس من الواضح حتى اللحظة ما إذا كان هاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص برئيس ”الموساد“ قد تعرض للاختراق، لكن المواد التي تم نشرها في الفيديو قد تشير إلى ذلك.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن الاختراق أظهر صوراً غير معتادة قام القراصنة برفعها على الإنترنت في محاولة لإحراج رئيس الموساد.

ومن بين أمور أخرى، تم نشر مقطع فيديو شوهد فيه بارنيع جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به، على ما يبدو في منزله، وتم تحميل صورة لمنزله في مكان إقامته وسط إسرائيل.

ولفتت القناة إلى أن هذا الاختراق جاء بعد يومين من الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية إسرائيلية كبرى.