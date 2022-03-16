بعد إفراج طهران عنهما.. وصول المواطنين الإيرانيين البريطانيين إلى مسقط

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الأربعاء، أن المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وأفرج عنهما في طهران بوقت سابق، وصلا إلى مسقط، وهما في طريقهما إلى بريطانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزارة على ”تويتر“ إن ”السلطنة قامت بتنسيق الإفراج عن المواطنين، وإنهما وصلا إلى مسقط على متن رحلة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدًا لعودتهما إلى المملكة المتحدة“.

وفي لندن، أكدت بريطانيا نبأ الإفراج عن نازنين زاغارين- راتكليف وأنوشه آشوري، مؤكدة أنهما سيعودان إلى بريطانيا.

وسلّمت طهران الإيرانية-البريطانية زاغاري- راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام إلى السلطات البريطانية في طهران.

كما أورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني “إيريب نيوز” أنه ”تم تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية، بعدما أمضت عقوبة سجن لستة أعوام”.

وجاء الإفراج بعدما أشارت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى أن لندن وطهران توصلتا إلى تسوية لدين قديم يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران العام 1979، لكن لندن أعلنت الأربعاء أنها سددت الدين“.

وفي العام 2016، اعتقلت زاغاري-راتكليف في طهران أثناء زيارة لأسرتها، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، فرع الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه، واتهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما تنفيه بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

والعام الماضي، حُكم عليها مرة أخرى في أواخر نيسان/ أبريل بالسجن لمدة عام لمشاركتها بتجمع خارج السفارة الإيرانية في لندن خلال 2009.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، خسرت زاغاري-راتكليف استئنافها، ما أثار مخاوف أسرتها من إيداعها السجن مجددا بعد الإفراج عنها بسوار إلكتروني في آذار/ مارس 2020، ووضعت في الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين بسبب وباء كوفيد-19. أما آشوري، وهو مهندس متقاعد، فقد تم إيقافه في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.