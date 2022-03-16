بوتين: روسيا لن تطأطئ رأسها لأمريكا كالدول الأوروبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تطأطئ رأسها للولايات المتحدة كالدول الأوروبية، وإن الغرب لن ينجح فيما وصفه بمحاولته للهيمنة على العالم وتقطيع أوصال روسيا.

وأضاف بوتين خلال تصريحات متلفزة أنه ”إذا كان الغرب يعتقد أن روسيا ستتراجع، فإنه لا يفهم روسيا جيدا“.

وتابع: ”إن موسكو لن تسمح أن يتم تحويل أوكرانيا إلى منصة يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا“، مؤكدا أن أوكرانيا خططت بدعم من قوى غربية لشن عدوان على روسيا.

وقال بوتين: ”لم يكن أمامنا من خيار سوى القيام بعملية عسكرية خاصة“.

وأضاف: ”العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقا“، مؤكدا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى ”احتلال“ أوكرانيا.

كما أكد أن الغرب فشل في حربه الاقتصادية ”الخاطفة“ ضد روسيا.

وكشف الرئيس الروسي عن سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، متعهدا بزيادة ”رواتب الموظفين الرسميين والمعاشات التقاعدية والمساعدات للأسر التي لديها أطفال وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية“.

وأتم الرئيس بوتين أن البنك المركزي لا يحتاج إلى طبع النقود، وأن البلاد لديها موارد مالية كافية للتصدي للتحديات الحالية.