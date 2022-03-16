أول اتصال رفيع المستوى بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف، اليوم الأربعاء.

ويعد ذلك أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال البيت الأبيض في بيان: ”قال السيد ساليفان للجنرال باتروتشيف إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، يجب على موسكو أن تتوقف عن مهاجمة المدن الأوكرانية“.

كما أكد ساليفان ”المعارضة الحازمة والواضحة للولايات المتحدة للغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا“.

وتعهد بـ“مواصلة تحميل روسيا كلفة هجومها ودعم الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الاطلسي“، كما أضافت الرئاسة الأمريكية.

وتابع البيت الأبيض: ”حذر ساليفان الجنرال باتروتشيف أيضا من عواقب وتداعيات أي قرار روسي باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا“.

وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتطرق، الأربعاء، لخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام المشرعين الأمريكيين، لكن معارضته لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا لم تتغير.

وحث زيلينسكي في خطاب بالفيديو، اليوم الأربعاء، الكونجرس على بذل المزيد من الجهد لحماية بلاده من الغزو الروسي، مكررا الدعوة لفرض حظر طيران فوق بلاده.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابه الساعة 11:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت جرينتش).

بالتزامن مع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا، الأربعاء، بوقف عملياتها العسكرية التي بدأتها في أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط.

وقال القُضاة: ”يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير/شباط 2022 على أراضي أوكرانيا“.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الكشف عن أي اتفاقات محتملة بين موسكو وكييف لحل الصراع في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بيسكوف بعد أن ذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ في وقت سابق، اليوم، أن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدما كبيرا بخصوص خطة سلام مبدئية مؤلفة من 15 نقطة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مشاركين في المحادثات قولهم إن الخطة تشمل وقفا لإطلاق النار، وانسحاب روسيا مقابل إعلان كييف الحياد، وقبولها فرض قيود على قواتها المسلحة.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لهيئة الإذاعة اليريطانية (بي.بي.سي)، اليوم، إن بريطانيا تمد أوكرانيا بصواريخ ستارستريك المضادة للطائرات.

ونقلت عنه ”بي.بي.سي“ قوله: ”نمدهم بها. ستنضم إلى الساحة“.

وكان والاس قد ذكر الأسبوع الماضي أنه تم اتخاذ قرار من حيث المبدأ بتوريد منظومة الأسلحة إلى أوكرانيا.