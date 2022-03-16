زيلينسكي يطلب من واشنطن مساعدات دفاعية وعقوبات مشددة على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الكونغرس الأمريكي إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لمساعدة بلاده على حماية مجالها الجوي وفرض المزيد من العقوبات على روسيا بما يشمل سحب كل الأعمال الأمريكية منها.

وقال في خطاب عبر الفيديو للنواب الأمريكيين: ”روسيا حولت سماء أوكرانيا لمصدر لهلاك الآلاف“.

وذكرت السفارة الأمريكية في كييف أن القوات الروسية قتلت بالرصاص عشرة أشخاص كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الخبز في مدينة تشيرنييف الأوكرانية.

ولم تورد السفارة أي أدلة على الهجوم في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر وعلى صفحتها على فيسبوك.

من جهتها، قالت روسيا الأربعاء إنه لا توجد عقبات تحول دون الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن لن يتم عقد مثل هذا الاجتماع إلا لإبرام اتفاق محدد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين: ”لا توجد أي عقبات تحول دون عقد مثل هذا الاجتماع، مع العلم أنه لن يكون مجرد اجتماع في حد ذاته، بل سيتعين إبرام اتفاقيات ملموسة في هذا الاجتماع، والتي يتم حاليا وضعها من قبل الوفدين“.

وسلطت أوكرانيا وروسيا، اليوم، الضوء على آفاق جديدة للتوصل إلى حلول وسط، قبل استئناف محادثات السلام، بينما أكمل الغزو الروسي أسبوعه الثالث وأخفق حتى الآن في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية بالقوة.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن محادثات السلام تبدو ”أكثر واقعية” لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت. بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هناك ”بعض الأمل في التوصل لحل وسط“ بعد طرح الوضع المحايد لأوكرانيا على الطاولة وهو مطلب أساسي لروسيا.

وقال الكرملين إن الجانبين يناقشان احتمال أن تكون وضعية أوكرانيا مماثلة لوضع النمسا أو السويد وكلا الدولتين لديهما عضوية الاتحاد الأوروبي لكنهما خارج حلف شمال الأطلسي.

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو، توقفت القوات الروسية على أعتاب كييف بعد أن تكبدت خسائر ثقيلة وأخفقت في السيطرة على أي من المدن الكبرى الأوكرانية في حرب قال مسؤولون غربيون إن موسكو ظنت أنها ستنتصر فيها خلال أيام.

وعبّر مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع عن أملهم في أن تكون موسكو بدأت تقبل فكرة أنها أخفقت في الإطاحة بحكومة كييف بالقوة وفي ألا تكون لديها قوات جديدة لمواصلة القتال.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات اليوم الأربعاء عبر الفيديو لما سيكون اليوم الثالث على التوالي وهي المرة الأولى التي تدوم فيها المحادثات أكثر من يوم واحد الأمر الذي فسره الجانبان على أنه يعكس دخول مرحلة أكثر جدية في التفاوض.