تقرير: "الخطوط الحمراء" الغربية تعود للواجهة مع احتدام الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون وضع ”خطوط حمراء“ إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، في الوقت الذي يصعّد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجومه على المدن الأوكرانية.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء ”في آب/أغسطس 2013، ألقى نائب الرئيس الأمريكي وقتها، جو بايدن، كلمة عاطفية في تكساس، كانت تشير لتدخل عسكري أمريكي وشيك في سوريا.. إذ قال، آنذاك، إن النظام السوري الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، يجب أن يخضع للمحاسبة“.

وتابعت ”لكن بعد أسابيع، فإن الوعود بالتدخل العسكري لمعاقبة النظام السوري، على ما قام به من تجاوز للخط الأحمر، بالنسبة لواشنطن، تلاشت تماما، بعد امتناع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحلفائه عن استخدام القوة“.

وأشارت إلى أن ”هذا الفشل في التحرك ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ساعده على البقاء في السلطة، والاستمرار في حربه الدموية“.

وقالت ”تلوح تلك الذكرى الآن في ظل السؤال الشائك الذي يواجهه الرئيس الأمريكي بايدن، وزعماء غربيون آخرون إزاء كيفية الرد على المزيد من التصعيد الروسي في الحرب ضد أوكرانيا“.

وأردفت ”بعد فشل موسكو في السيطرة سريعًا على المدن الأوكرانية الرئيسة، فإنها لجأت لهجمات أكثر وحشية ضد الأهداف المدنية، في الوقت الذي صعّد فيه الغرب من التحذير بأن الرئيس الروسي يمكن أن يلجأ لاستخدام الأسلحة الكيميائية“.

ففي الوقت الذي حذَّر فيه بايدن، الرئيس الروسي من أنه سيدفع ثمنا باهظا في حال استخدام أي أسلحة كيميائية في أوكرانيا، فإن الغرب لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية رد الفعل تجاه تلك الخطوة، حال إقدام الرئيس الروسي عليها“.

ونقلت عن رئيسة صندوق ”مارشال“ الألماني، هيذر كونلي، قولها ”ما يثير القلق هو أن نسقط مجددا في فخ الخطوط الحمراء للهجوم الكيميائي السوري.. من الجيد أن تكون اللهجة صارمة، ولكن تلك اللهجة يجب أن يتبعها رد فعل فوري وملموس“.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد الضغط على الرئيس الأمريكي لاتخاذ خطوات إضافية لمساعدة كييف، بعد خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونغرس.. لكن البيت الأبيض والمسؤولين الغربيين الآخرين لم يبدوا أي إشارات علنية على التراجع عن موقفهم، بأنهم لا يريدون الدخول في صراع مباشر مع روسيا.