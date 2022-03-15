بولندا تقترح تشكيل "بعثة سلام" أطلسية لمساعدة أوكرانيا

طلبت بولندا الثلاثاء تشكيل ”بعثة سلام“ أطلسية تحظى بـ“حماية قوات مسلّحة“ من أجل مساعدة أوكرانيا، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كاتشينسكي قوله إن ”هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة. يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا“.

وشارك كاتشينسكي إلى جانب رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا مساء في اجتماع عقد مساء في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال“.

والزيارة هي الأولى من نوعها لقادة أجانب إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وأوضح كاتشينسكي ”أعتقد أنه يجب تشكيل بعثة سلام أطلسية، مع إمكان أن تكون لاحقا ذات هيكلية دولية أوسع نطاقا، على أن تكون بعثة قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى العمل ميدانيا على الأراضي الأوكرانية“.

وشدد على وجوب أن يكون ”وجود البعثة على أراضي البلاد (مقترنا) بموافقة الرئيس والحكومة الأوكرانيين“، وعلى وجوب ”ألا تكون بعثة من دون قدرات دفاعية“.

وقال كاتشينسكي وهو أيضا زعيم الحزب المحافظ في بولندا إن البعثة ”ستسعى إلى إرساء السلام، وتوفير مساعدة إنسانية لكنها ستحظى في الوقت نفسه بحماية قوات مناسبة، قوات مسلّحة“.

ووصل رؤساء وزراء بولندا، وتشيكيا، وسلوفينيا، إلى كييف، مساء اليوم الثلاثاء، لتأكيد ”دعم الاتحاد الأوروبي المطلق“ لأوكرانيا، كما أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عبر حسابه على فيسبوك.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مورافيتسكي قوله: ”يجب أن نضع حدًا لهذه المأساة الجارية في الشرق في أقرب وقت ممكن. لذلك، حضرنا أنا ونائب رئيس الوزراء (البولندي) ياروسلاف كاتشينسكي، ورئيسا الوزراء (التشيكي والسلوفيني) بيتر فيالا، ويانيز يانسا إلى كييف“.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال وصولهم عبر ”تويتر“ مشيدًا ”بشجاعة الأصدقاء الحقيقيين لأوكرانيا“، ومشيرًا إلى أن مناقشاتهم ستركز على ”دعم أوكرانيا، وتعزيز العقوبات ضد العدوان الروسي“.

وكانت الحكومة البولندية قد أعلنت، صباح الثلاثاء، في بيان، أن رؤساء الوزراء الثلاثة في طريقهم إلى كييف ”كممثلين للمجلس الأوروبي من أجل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس شميهال، هناك“.

وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة البولندية، أن هدف الزيارة هو ”إعادة تأكيد الدعم المطلق من الاتحاد الأوروبي بأسره لسيادة أوكرانيا واستقلالها، وتقديم حزمة شاملة من الإجراءات لدعم الدولة، والمجتمع الأوكراني“.

وأفادت مصادر أوروبية في بروكسل، أنه رغم أن رؤساء الوزراء الثلاثة هم أعضاء في المجلس الأوروبي، وبالتالي هم يمثلونه، ليس لديهم تفويض رسمي من المجلس.