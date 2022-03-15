وسائل إعلام: صواريخ غامضة في سماء إيران (فيديو)

أفاد موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، مساء الثلاثاء، عن رؤية صواريخ في محافظتي همدان، وكرمنشاة، غرب إيران، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال الموقع الإيراني الرسمي عبر قناته على ”تلغرام“، إن ”صاروخًا تمت مشاهدته في سماء مدينة زرن التابعة لمحافظة همدان غرب إيران“، دون تقديم المزيد من المعلومات.

فيما أوردت مواقع إيرانية معارضة مقطع فيديو عن رؤية صاروخين في سماء مدينة ”جوانرود“ التابعة لمحافظة كرمنشاة غرب إيران.

💥 عبور چند فروند موشک بالستیک از آسمان جوانرود و شنیده شدن صدای #انفجار در کامیاران@Freedomessenger pic.twitter.com/dOySwxPGlu — Ali Namazi (@Ali_Namazi_) March 15, 2022

تکمیلی:

فیلم ها نشان دهنده شلیک موشک از خاک ایرانه… https://t.co/3ZM7FsoYxU pic.twitter.com/RJBxarXzWj — الف . پارسا (@e_aminiparsa) March 15, 2022

وقال موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، إن سكانًا محليين في مدينة جوانرود بمحافظة كرمنشاة، رصدوا رؤية اثنين من الصواريخ في سماء المدينة، مشيرين إلى أنهم ”سمعوا دوي انفجارات بعد ذلك“.

مشاهده شدن دو #موشک در آسمان غرب کشور/ شهروندان ساکن غرب کشور از جمله شهر #جوانرود در استان #کرمانشاه، از مشاهده دو موشک و شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند.جزئیات بیشتر در اخبار بعدی منتشر خواهد شد. pic.twitter.com/v2CLD6Po18 — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) March 15, 2022

ولم توضح بعد السلطات الرسمية الإيرانية ما حدث في المدن الواقعة شمال غرب إيران.

وفي 13 من فبراير/شباط الماضي، اندلع حريق في أحد مواقع القوات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بمحافظة كرمنشاة غرب إيران، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رسمية تابعة لمجلس الأمن القومي في إيران.

ولدى محافظة كرمنشاة ذات الغالبية الكردية حدود مشتركة مع العراق، وتضم عددًا من القواعد العسكرية التابعة للجيش الإيراني، والحرس الثوري.

ومؤخرًا أظهرت صور نشرتها مواقع إخبارية عن تعرض هذه القاعدة العسكرية إلى تخريب واضح، فيما التزمت الجهات الإيرانية الصمت حيال ما حدث.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن سماع دوي انفجارات غامضة في عدد من المدن الواقعة غرب إيران.

وبعد ساعات، ذكرت مواقع إخبارية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن ”أصوات الانفجارات التي تسمع في كرمنشاة، وسنندج، وهمدان، غرب إيران، هي نتيجة تمرين دفاع جوي إيراني واسع النطاق لتجربة أنظمة دفاع جوي جديدة انضمت حديثًا إلى ترسانة القوات المسلحة الإيرانية“.

لكن بعد هجوم قوات الحرس الثوري، يوم الإثنين، على محافظة أربيل شمال العراق بذريعة استهداف أحد المراكز الإسرائيلية في الإقليم، اعترفت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الهجوم جاء ردًا على هجوم إسرائيلي ضد قاعدة إيرانية، في فبراير/شباط الماضي.

ونقلت قناة ”الميادين“ الفضائية المدعومة من إيران، عن مصادر إيرانية مطلعة إن ”إسرائيل هاجمت، منتصف فبراير/شباط الماضي، قاعدة عسكرية بمحافظة كرمنشاة غرب إيران، بـ 6 طائرات مسيرة“.

وأضافت المصادر الإيرانية أن ”الهجوم الإسرائيلي ألحق أضرارًا بالقاعدة العسكرية الإيرانية غرب البلاد“.