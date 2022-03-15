مفاوض أوكراني: "تناقضات عميقة" في المفاوضات مع روسيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، إن ”تناقضات عميقة“ لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل، الأربعاء، مشددًا على أن التوصل إلى ”تسوية“ لا يزال ممكنًا.

وكتب في تغريدة: ”هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية، لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة“.

وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الإثنين، عبر الفيديو.

وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل، خلال الأيام الأخيرة، إلا أن تصريحات ”بودولياك“ الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات، في حين كثف الجيش الروسي هجماته، خلال الأيام الأخيرة، للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.

وقُتل، الثلاثاء، 4 أشخاص على الأقل في ضربة روسية على مبنى سكني في كييف، على ما أفادت السلطات الأوكرانية.

وتطالب كييف بوقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

وفي بادرة تسوية كبيرة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الوقت حان ”لنقر“ أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي كانت تطالب به موسكو قبل غزوها لأوكرانيا.