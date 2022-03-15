موقع عبري: احتجاج روسي على عزم إسرائيل السماح لزيلينسكي التحدث أمام الكنيست

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن روسيا منزعجة من الخطاب الذي سيدلي به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمام الكنيست الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك احتج السفير الروسي لدى إسرائيل، طالباً عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست الإسرائيلي.

وأفاد موقع ”والا“ العبري، أنه ”وقبل خطاب زيلينسكي، طلب السفير الروسي بإسرائيل أنالتولي فيكتورف، عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست ميكي ليفي“.

وسيلتقي السفير الروسي فيكتوروف، ورئيس الكنيست ميكي ليفي غدا الأربعاء، حيث تشير التقديرات في إسرائيل أن الغرض من الاجتماع هو الاحتجاج على الخطاب المخطط له.

وأكد الموقع العبري، أن الحكومة الروسية منزعجة من خطاب الرئيس الأوكراني المتوقع أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل. مضيفا أن هناك تخوفاً داخل إسرائيل، من أن يقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب التحدث إلى أعضاء الكنيست الإسرائيلي أيضاً.

وكشف الموقع إلى أن رئيس الكنيست ميكي ليفي، اقترح أن يلقي السفير الأوكراني الخطاب يوم الأحد المقبل الساعة 6 مساءً، لكن لم يرد السفير الأوكراني بإجابة نهائية بشأن هذا الموضوع.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي عبر تقنية ”الزوم“، وذلك بعد أنباء تحدثت في وقت سابق عن رفض رئيس الكنيست هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر قولها إن ”الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام الكنيست عبر الفيديو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل“، مشيرة إلى أن الكنيست في عطلة الشتاء حالياً، ويتم اتخاذ خطوات لضمان حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست لحضور هذه

وقالت الصحيفة: إن ”مسؤولين أوكرانيين تواصلوا مع رئيس الكنيست ميكي ليفي، مطالبين على ما يبدو بإجراء ترتيبات للرئيس الأوكراني زيلينسكي لإلقاء خطاب إلى الكنيست“. مؤكدة أن رئيس الكنيست رد في البداية بأن هذه الخطوة لم تكن ممكنة بسبب العطلة البرلمانية الحالية الشتوية، لكنه عرض عقد اجتماع عبر الفيديو مع زيلينسكي وبعض أعضاء الكنيست بدلاً من ذلك.

لكن بعد ذلك بيوم، قال مكتب رئيس الكنيست ليفي، في بيان إنه ”سيكون شرفاً لنا استضافة زيلينسكي“، حيث تم الاتفاق على ان يلقي الرئيس كلمة أمام الكنيست، وذلك بعد الانتهاء من ترتيب الموعد قريباً.

وقال مسؤول في الكنيست الأسبوع الماضي: ”كنا نخشى ألا يتمكن جميع أعضاء الكنيست الإسرائيلي من الوصول في مثل هذا الإخطار القصير، لأن لديهم خططاً مختلفة“.

وألقى زيلينسكي خطاباً أمام البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، كما أنه من المقرر أن يلقي أيضًا كلمة أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء، حيث يحاول تحفيز زعماء العالم لمساعدة بلاده في أعقاب الغزو الروسي.