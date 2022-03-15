وزير خارجية أرمينيا: مستعدون لإقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، عن وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، قوله إن بلاده ”مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا“.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال الأسبوع الماضي إنه أجرى محادثات ”مثمرة وبناءة“ مع ميرزويان، مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات بعد عقود من العداء. مضيفا ”لقد أصدرنا تعليمات لمبعوثين خاصين، وقد التقى المبعوثان الخاصان مرتان، نجتمع معا لتطبيع العلاقات بشكل كامل“.

والخميس الماضي، التقى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش منتدى دبلوماسي قرب مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر المتوسط ​​خلال زيارة نادرة لتركيا.

وأشاد ميرزويان بدعوة نظيره التركي لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لافتا إلى أن ”هذه الدعوة كانت رسالة إيجابية للغاية وأرى أنه من الضروري إرسال رد إيجابي على تلك الرسالة“، مؤكدا أن ”أرمينيا تريد منطقة مستقرة وخالية من الصراعات والحروب“.

وتأتي ثمار الجهود الحديثة بعدما عين البلدان ممثلين خاصين أجريا حتى الآن جولتين من المحادثات في موسكو وفيينا لتحسين العلاقات، إذ بدأت أنقرة ويريفان أخيرًا، اتصالات مباشرة بهدف تطبيع العلاقات بينهما عبر تعيين مبعوثيهما الخاصين، سردار كيليتش من الجانب التركي، وروبين روبينيان من أرمينيا.

وتعتبر الجهود الحالية، ثاني محاولة للمصالحة، حيث توصلت تركيا وأرمينيا إلى اتفاق في 2009 لإقامة علاقات رسمية وفتح حدودهما، لكن لم يتم تفعيل الاتفاقية بسبب معارضة قوية من أذربيجان.

واستؤنفت أولى الرحلات التجارية بين تركيا وأرمينيا منذ عامين، لكن الحدود البرية بين البلدين لا تزال مغلقة منذ 1993، ما يجبر الشاحنات على العبور عبر جورجيا أو إيران.

يشار إلى أن تركيا وأرمينيا لديهما تاريخ من العداء يمتد إلى أكثر من قرن بسبب مقتل نحو 1.5 مليون أرميني في مذابح وترحيل ومسيرات قسرية بدأت 1915 في تركيا العثمانية.