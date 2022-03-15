روسيا تفرض عقوبات على بايدن وهيلاري كلينتون ورئيس وزراء كندا

قالت روسيا اليوم الثلاثاء، إنها أدرجت الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو و12 مسؤولا أمريكيا كبيرا على ”قائمة الممنوعين“ من دخو ل أراضيها.

وشملت قائمة المسؤولين الأمريكيين الممنوعين من الدخول، إلى جانب بايدن، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. كما شملت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وجاء ذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

وبعد الإعلان عن إدراج المسؤولين الأمريكيين، أضافت وزارة الخارجية الروسية رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في وقت لاحق.

ومن الواضح أن الإجراءات الروسية رمزية إلى حد بعيد، في ضوء قول وزارة الخارجية إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإنها إذا لزم الأمر ستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، أن هذا الإجراء ”هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأميركية الحالية“.