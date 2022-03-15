زيلينسكي: "يجب الاعتراف" بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى "الناتو"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه ”يجب أن نعترف“ بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده. يأتي ذلك في حين رجح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، أن تنتهي هذه الحرب في مايو، ”عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في العملية العسكرية“.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا، ونقلته ”رويترز“: ”سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو). هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها“.

وطالب الرئيس الأوكراني العالم بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر، مؤكدا مقتل 97 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع: ”كييف أدركت أنها يجب أن تقوم هي بحماية أجوائها واستقلالها وليس الناتو.. كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي“.

في السياق، جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد ساعات من قوله، إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم، مبينا أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا ”بسلام عادل“.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور: ”وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي.. قيل لي إنها تمضي جيدا جدا.. لكن دعونا نرى. سيواصلون غدا“.

وخاطب الرئيس الأوكراني الجنود الروس مجددا، وحثهم على وقف القتال قائلا: ”أنا أعرض عليكم فرصة للنجاة“.

يأتي ذلك فيما قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل؛ ”عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في العملية العسكرية“ ضد جارتها.

ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، والتي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن، بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

وقال أريستوفيتش: ”أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة“.

وأضاف: ”نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويا على بعض، حتى نتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أو أواخر أبريل“.