باكستان ترفض بيان الهند بشأن إطلاق صاروخ بطريق الخطأ

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الثلاثاء، إن إسلام أباد ترفض بيان وزير الدفاع الهندي بشأن إطلاق صاروخ بطريق الخطأ.

وأضاف قرشي للصحفيين أن البيان الهندي ”غير مكتمل“، وقال إنه وجه رسالة مكتوبة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذه الواقعة، وطلب من المجتمع الدولي بحثها.

وكانت باكستان، طلبت في 12 مارس/ آذار الجاري، إجراء تحقيق مشترك مع الهند في إطلاق صاروخ على أراضيها تقول نيودلهي ”إنه وقع بطريق الخطأ“، ورفضت قرار نيودلهي إجراء تحقيق داخلي في الحادث، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بالدور.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته ”رويترز“: ”لا يمكن معالجة مثل هذا الأمر الخطير بالتفسير السطحي الذي قدمته السلطات الهندية“.

وأضافت: ”تطلب باكستان تحقيقا مشتركا من أجل الوصول بدقة إلى الحقائق المحيطة بالحادث“.