بعد تكثيف القصف الروسي.. كييف تفرض حظر تجول مدته 35 ساعة

أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف أن حظر تجوّل بالعاصمة الأوكرانية سيُفرض اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الـ(1800 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السابعة صباحًا يوم الخميس بعد أن قصفت القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية.

وأضاف أن شخصين قتلا في أحدث إراقة للدماء.

وتابع كليتشكو ”يُمنع التنقل في أنحاء المدينة دون إذن خاص، باستثناء الذهاب إلى الملاجئ… العاصمة هي قلب أوكرانيا، وسندافع عنها. لن نتنازل عن كييف، التي تعتبر حاليًّا رمزًا، وقاعدة عمليات لحرية أوروبا وأمنها“، بحسب وكالة رويترز“.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مزيدًا من التصعيد في الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث سمِع دوي ثلاثة انفجارات قوية، على الأقل، صباح الثلاثاء، وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وقالت الوكالة إن ”عمودًا من الدخان شوهد وهو يتصاعد من بعيد“. وتكون أصوات الانفجارات أحيانًا ناجمة عن الدفاعات الجوية.

وتصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبًا من قِبل القوات الروسية، التي بدأت هجومها على أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

وفرَّ زهاء نصف سكان كييف البالغ عددهم ثلاثة ملايين، منذ بدء الهجوم الروسي.

وسقط عدد من القتلى والجرحى، أمس الإثنين، بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة كييف.

ويتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف كييف الشمالية الغربية.

وقالت تقارير صحافية إن القوات الروسية واصلت قصف مواقع عديدة في كييف، كما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا توجه جهودها للسيطرة على مدينتي ماريوبول وميكولايف جنوبي أوكرانيا.

وفي منطقة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينوف قوله يوم الثلاثاء إن ”القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على جميع الأراضي الواقعة في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا“.

وأفادت وكالة ”إنترفاكس“ نقلًا عن الوزارة، بأن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة من طراز ”بايراكتار تي.بي-2“ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد الكرملين أمس الإثنين، أن القوات الروسية، بوسعها بسط سيطرتها بشكل كامل على المدن الأوكرانية الكبرى، بما فيها كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ”وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي لا تستبعد إمكانية فرض السيطرة الكاملة على المراكز السكانية الرئيسة، مع ضمان أقصى درجات السلامة للسكان المدنيين“.