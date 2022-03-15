"نيويورك تايمز": روسيا تستخدم صواريخ "خداعة" في أوكرانيا

كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، نقلا عن مسؤولي استخبارات في واشنطن، أن القوات الروسية تستخدم منظومة صواريخ من طراز ”إسكندر“ في أوكرانيا، قادرة على ”خداع“ الدفاعات الجوية، وتجنب الصواريخ الحرارية.

وقالت الصحيفة إن ”مسؤولي المخابرات الأمريكية، اكتشفوا أن هذه الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا تحتوي على مفاجأة، وهي أنها مزودة بأجهزة يمكنها أن تخدع رادارات الدفاع الجوي والصواريخ الحرارية“.

وبين المسؤولون أن ”طول الجهاز الواحد يبلغ نحو قدم، وهو على شكل سهم ولونه أبيض وله ذيل برتقالي“.

وأضافوا أن ”هذه الأجهزة تنطلق من صواريخ إسكندر البالستية قصيرة المدى، التي تطلقها روسيا من منصات إطلاق متحركة عبر الحدود، عندما يشعر الصاروخ باستهدافه من قبل أنظمة الدفاع الجوي“.

وكشف المسؤولون، أن ”هذه الأجهزة مليئة بالإلكترونيات، وتنتج إشارات لاسلكية للتشويش أو خداع رادارات العدو التي تحاول تحديد موقع الصاروخ، مضيفين أنها تحتوي على مصدر حرارة لجذب الصواريخ القادمة“.

وتابعوا أن ”استخدام هذه الأجهزة الخداعية تساعد في تفسير السبب في أن أسلحة الدفاع الجوي الأوكرانية تواجه صعوبة بالغة في اعتراض صواريخ إسكندر الروسية“.

ووفقا لوثائق الحكومة الأمريكية، يمكن لصاروخ ”إسكندر“ المدعوم بمحرك دفع يعمل بالوقود الصلب، الوصول إلى أهداف على بعد أكثر من 200 ميل (330 كلم) ويمكن لكل قاذفة متنقلة إطلاق صاروخين من هذا الطراز قبل إعادة تحميلها“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”بدأ تداول صور تلك الأجهزة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين“، مشيرة إلى أنها ”أربكت الخبراء ومحللي الاستخبارات الذين اعتقدوا في البداية بأنها قنابل صغيرة من أسلحة عنقودية بناء على حجمها وشكلها“.

وقال ريتشارد ستيفنز، الذي أمضى 22 عاما في الجيش البريطاني كجندي متخصص في التخلص من الذخائر المتفجرة، وعمل لاحقا كفني قنابل مدني لمدة 10 سنوات في جنوب العراق وأفريقيا ومناطق أخرى، إنه ”تعامل مع الكثير من الأسلحة الصينية والروسية، لكنه لم ير مثل هذه الأجهزة من قبل“.

وأوضحت الصحيفة، أن ستيفنز نشر صورًا لمثل هذه الأجهزة على موقع عسكري أطلقه عام 2011، ووجد أنه لا يبدو أن أي شخص آخر قد رأى هذه الذخائر الغامضة من قبل أيضًا.

وأضاف ستيفنز أن ”روسيا تستخدم الآن هذا الحجم من الأسلحة، بأعداد كبيرة، على ما أعتقد، ولهذا السبب نراها الآن“.