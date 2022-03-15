صحف عالمية: "جسر ذهبي" لتجنب التصعيد في أوكرانيا.. والصين تواجه قرارا مصيريا

واصلت الصحف العالمية الصادرة صباح الثلاثاء، تغطية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تقترب من إتمام أسبوعها الثالث، بعد اندلاعها في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي، بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن ”الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، لم تظهر أي مؤشرات على التقدم، حيث تصاعد القتال حول العاصمة الأوكرانية كييف، بينما دمّرت الصواريخ الروسية مصنعا للطائرات ومبنى سكنيا في كييف، وبرجا تلفزيونيا في مدينة ريفن غرب أوكرانيا“.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها ”تردد صدى القصف المدفعي في كييف الإثنين، بينما اجتمع المفاوضون الأوكرانيون والروس عبر الفيديو.. كان هناك بعض المؤشرات الإيجابية بين مفاوضي الدولتين قبل لقائهم، ولكن ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال إن اللقاء توقف، وسيعود للانعقاد مرة أخرى“.

وتابع التقرير ”بعد ما يقرب من 3 أسابيع على الحرب، فإن روسيا سيطرت على أراض في جنوب أوكرانيا، وتوقفت على أطراف العاصمة كييف، ومناطق أخرى، ولجأت القوات الروسية إلى قصف مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية في محاولة لدحر المقاومة الأوكرانية“.

وقالت الصحيفة ”صعّدت موسكو هجماتها الصاروخية، للتأكيد أنها تستطيع مواصلة القصف دون عقاب، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه في تدمير مستودع أسلحة بمصنع أنتونوف لتصنيع الطائرات بالعاصمة الأوكرانية كييف“.

ونقلت عن مسؤولين تحذيراتهم، بأن عدد الضحايا المدنيين سيقفز بشكل حاد، إذ بدأ القتال في التحرك إلى داخل المدن، وبدأت الأسلحة الروسية الثقيلة في قصف المباني لتدمير المقاومة الأوكرانية.

مخاوف اتساع الحرب

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”واشنطن بوست“، إن ”الهجوم الروسي الصاروخي على قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من الحدود البولندية، تم من خلال قاذفات بعيدة المدى داخل المجال الجوي الروسي، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، في أحدث تقدير للغارة التي أسفرت عن مقتل 35، وكانت بمثابة تصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع تقريبا“.

وأضافت الصحيفة ”هجوم الأحد على قاعدة يافوريف الواقعة غرب أوكرانيا، على بعد 15 ميلا من أراضي حلف شمال الأطلسي، لم يؤد إلى تعطيل شحنات الأسلحة الغربية الموجهة لمساعدة أوكرانيا، على النقيض مما تزعمه روسيا، وفقا لمسؤول دفاعي أمريكي بارز، تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته“.

واستدركت بالقول ”لكن الهجوم الروسي ضاعف المخاوف في المنطقة، وفي الولايات المتحدة، بأن خطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب، إذ تم إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى بولندا ودول أخرى على الجبهة الشرقية للناتو، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون آخرون أن أي هجوم روسي سيؤدي إلى رد فعل شديد“.

وتابعت الصحيفة ”قاعدة يافوريف كانت تستخدم في الماضي بواسطة القوات الأمريكية وقوات الناتو في تقديم التدريب للجيش الأوكراني، وتضم حاليّا نحو ألف من المتطوعين الأجانب الذين سافروا إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا“.

ونقلت عن مسؤول أمريكي بارز قوله، إنه لا يمكن لواشنطن معرفة ما إذا كان هناك أمريكيون من بين ضحايا الهجوم، سواء ضمن القتلى أو المصابين.

ورأت الصحيفة أن ”الهجوم الذي تم من المجال الجوي الروسي أبرز حدود فرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا“.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نداءات متكررة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وبعض النواب الأمريكيين الذين دعموا استخدام الطائرات الحربية الأمريكية في مراقبة المجال الجوي، في الوقت الذي دعم فيه بعض النواب الآخرين في الكونغرس تقييم البنتاغون، بأن مثل هذه العملية تنذر بمواجهة مباشرة بين الطائرات الأمريكية والروسية.

وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية إن منطقة حظر الطيران لن تؤدي إلى إيقاف كل الأنشطة الجوية، وستؤدي إلى إدخال الطيارين الأمريكيين في معارك مباشرة مع نظرائهم الروس.

”جسر ذهبي“

بدورها، اعتبرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يحتاج إلى جسر ذهبي للخروج من أوكرانيا، ولكنه ليس مستعدا لذلك حتى الآن، إذ لم يعد أمامه سوى الاختيارات السيئة، وهو ما يجعله أكثر خطورة“.

وتساءلت الصحيفة في تحليل إخباري ”هل بوتين يخسر الحرب، هل يشهد هذا الأسبوع تصعيدا دراميّا في محاولات روسيا لكسر الجمود، هل سيتبع ذلك مفاوضات دبلوماسية، ومن سيكون حاضرا فيها بالتحديد، هل العقوبات مؤثرة بالطريقة التي يمكن من خلالها عرض جسر ذهبي على بوتين كي يتراجع، وهو يحافظ على ماء وجهه“.

واستمرت الصحيفة العبرية في طرح تساؤلاتها، بقولها ”هل يوسّع بوتين نطاق الحرب، وهل يدرس بالفعل استخدام أسلحة نووية، هل هو منطقي أو مجنون، وهل يوجد لديه تصور للنهاية، وهل بايدن كذلك؟“.

وأضافت ”الإجابة عن كل هذه التساؤلات يمكن تلخيصها في 3 كلمات، وهي لا أحد يعلم، ولا أحد يستطيع التكهن ولو بشكل قريب من الحقيقة بما يمكن أن يحدث، ولكن الشيء الوحيد الواضح هو أن الأمور تسير في المسار الخطأ بالنسبة لروسيا، سواء على الصعيد العسكري والاقتصادي والدبلوماسي“.

ومضت تقول ”يمثل هذا الواقع معضلة مزدوجة الأولى لبوتين والأخرى لبايدن، لم يعد أمام بوتين سوى خيارات سيئة، والسؤال هو ما إذا كان بايدن يستطيع الوصول إلى سياسة تمنع بوتين من استخدام هذه الخيارات“.

وتابعت الصحيفة ”الجواب البسيط هو ربما لا يستطيع بايدن فعل ذلك، وهذا يعني أنه ما لم يكن هناك انقلاب في موسكو، وهو تطور ممكن، ولكن يصعب الإسراع في وتيرته، أو ما لم تتدخل الصين بقوة لإجبار روسيا على التوقف، فمن المحتمل أن نتطلع إلى أسبوع من التصعيد الكارثي، وليس خفض التصعيد الدبلوماسي“.

وأردفت ”يناقش الغرب الآن سيناريو الجسر الذهبي، والذي يتمثل في السماح للعدو بالتراجع مع تجنب الإهانة، لأنه وفقا لكتاب فن الحرب، فإنه إذا نجحت في حصار أعدائك، فيتعين عليك ترك متنفس لهم، وألا تستمر في الضغط بقوة على أعداء يائسين، وهذا يتناسب تماما مع بايدن والناتو في هذه المرحلة من الحرب“.

اختبار الصين

من ناحيتها، رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ”يواجه اختبارا مصيريا حول أوكرانيا، حيث تهدد الشراكة دون حدود مع روسيا إلى وضع بكين في مواجهة مفتوحة أمام الغرب“.

وقالت الصحيفة ”تشترك روسيا والصين في عداء عميق للقوة الأمريكية على الصعيد العالمي، مع اختلاف شديد في طريقة التنافس مع واشنطن“.

وأوضحت ”تستطيع الصين تحمل خوض مباراة طويلة، بالاعتماد على قوتها الاقتصادية لتغيير ميزان القوى العالمي. لكن روسيا، وهي في وضع اقتصادي أضعف، راهنت على القوة في أوكرانيا“.

وأضافت ”الآن فإن رهان بوتين يهدد المباراة الطويلة للصين، ربما تصور صانعو السياسة الصينيون حدوث قطيعة نهائية في العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن بفضل روسيا، فإنهم الآن في مواجهة مع الغرب وفقًا لجدول زمني متسارع إلى حد كبير“.

وتابعت ”إذا ساعدت الصين روسيا في التحايل على العقوبات الغربية، فمن المحتمل أن يتم استهدافها بعقوبات، كما أن إمداد الجيش الروسي بالأسلحة من شأنه أن يعزز الدعوات لفرض عقوبات من الغرب على الصين، ومقاطعة المستهلكين لمنتجاتها، وانسحاب الشركات“.