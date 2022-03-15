مستشار للرئيس الأوكراني يتوقع انتهاء الحرب بحلول مايو

قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/ أيار عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها.

لم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، والتي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

وفي مقطع مصور نشرته عدة وسائل إعلام أوكرانية، قال أريستوفيتش إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة.

وقال أريستوفيتش ”أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة.

”نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويا على بعض… السوريين للوصول إلى جولة ثانية، وعندما نقضي عليهم أيضا، نتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أو أواخر أبريل“.

وقال إن من السيناريوهات ”الجنونية تماما“ ما قد يشمل أيضا أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد من التدريب.

لكن أريستوفيتش قال إنه حتى بعد إبرام اتفاق سلام، يمكن أن تظل هناك اشتباكات تكتيكية صغيرة لمدة عام رغم إصرار أوكرانيا على الإجلاء الكامل للقوات الروسية من أراضيها.

بدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسماها ”عملية عسكرية خاصة“ في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وما زالت المعارك مستمرة بالتزامن مع محادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني ستشهد جولة جديدة اليوم الثلاثاء.

في هذا السياق، استؤنف الحوار الاثنين بين الوفدين الأوكراني والروسي عبر الفيديو.

وفي مطلع بعد الظهر، أشار زيلينسكي إلى أن المفاوضات كانت ”صعبة“.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو ”علينا التمسك والقتال من أجل الفوز، من أجل تحقيق السلام الذي يستحقه الأوكرانيون، سلام صادق مع ضمانات أمنية لدولتنا وشعبنا تكتب خلال المفاوضات، المفاوضات صعبة“.

وقرابة الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي، أعلن رئيس المفاوضين الأوكرانيين ميخايلو بودولياك ”توقفا فنيا“ قبل استئناف المحادثات الثلاثاء.

إلا أن هذه المرة هناك بارقة أمل، بعدما فشلت الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات التي عُقدت في بيلاروس ثمّ اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس.