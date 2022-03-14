رويترز: بايدن قد يزور أوروبا للاجتماع مع الحلفاء

قال مصدران مطلعان الاثنين إن مسؤولي البيت الأبيض يناقشون احتمال سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لبحث موضوع روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء.

وقال أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن التفاصيل لم تكتمل بعد، إن إحدى الخطط قيد الدراسة تشمل اجتماع بايدن مع زعماء آخرين من حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 23 من مارس آذار، على أن يسافر بعد ذلك إلى بولندا.

وقال مصدر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الرحلة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على تواصل مع شركائها في حلف الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لا يوجد أي قرار نهائي بشأن القيام بزيارة.