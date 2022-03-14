مستشار زيلينسكي: احتمال حقيقي لعقد مفاوضات مع روسيا في القدس

أكد أوليكسي أرستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حصول تقدم في المحادثات مع روسيا؛ من أجل عقد جلسة مفاوضات في إسرائيل.

وقال أرستوفيتش، في حديثه لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الإثنين، إن ”هنالك احتمالا حقيقيا لعقد هذه الجلسة في القدس“، لافتا إلى أن ”إسرائيل الأكثر انخراطا في الاتصالات بين كييف وموسكو“.

وأوضح أرستوفيتش أن ”أوكرانيا تقدر كثيرا الجهد الإسرائيلي في الوساطة مع روسيا“، معتبرا أن هناك ”نقطة تحول إسرائيلية في هذا الملف“، وذلك في رده على الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وأشار المستشار الأوكراني إلى أن ”أحد الشروط الموضوعة للروس كان انسحاب جميع القوات من أوكرانيا“، مستدركا: ”لكن وضع المقاطعات الانفصالية في شبه جزيرة القرم سيناقش خلال مفاوضات“.

وأضاف: ”نحن الآن على مفترق طرق، إما أن الحرب ستنتهي أسرع مما كنا نعتقد، أو أنها ستستمر حتى نهاية نيسان/أبريل المقبل“.

ورجح المسؤول الأوكراني أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا مطلع الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، متابعا: ”سنصل إلى نقطة يمكننا فيها التحدث بجدية عن وقف إطلاق النار“، حسب تعبيره.

يذكر أن فكرة الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا وإجراء محادثات بين الطرفين في إسرائيل طرحت قبل نحو أسبوعين، بعد عدة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك في أول محادثة هاتفية بين نفتالي بينيت وزيلينسكي.

وفي حينه، طلب زيلينسكي من بينيت المساعدة في المفاوضات مع روسيا، كما أعاد الرئيس الأوكراني إثارة الفكرة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وفق الصحيفة العبرية.

وقال زيلينسكي إنه اقترح إجراء مفاوضات مع روسيا في القدس، كما أعرب عن أمله في أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأثير إيجابي على الاتصالات، مضيفا أنه ”يمكن لإسرائيل أن تقدم ضمانات أمنية للأوكرانيين“.

ويوم الأحد، قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية إن أمريكا وأوكرانيا وضعتا نفتالي بينيت أمام خيارين بشأن محاولاته الوساطة في ملف الأزمة الأوكرانية مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن ”أمريكا وأوكرانيا خيرتا بينيت بين الجدية في الوساطة مع روسيا وإظهار نتائج، أو الإعلان بشكل رسمي عن دعم كييف، بما يشمل نقل مساعدات أمنية إليها، والانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو“.