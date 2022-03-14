هجوم سيبراني يعطل عددا من المواقع الحكومية في إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إن عدداً كبيراً من المواقع الحكومية الإسرائيلية تعرضت لهجوم سيبراني هو الأكبر من نوعه، مما أدى إلى تعطل عمل هذه المواقع، قبل أن تعود للعمل تدريجياً، مشيرة إلى أن إيران ربما تقف وراء هذا الهجوم.

ونقلت صحيفة ”هاآرتس“ العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن ”عدداً من المواقع الحكومية في إسرائيل تعطلت في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق، مؤكدا أن ”من بين المواقع التي لا تعمل بفعل الهجوم، وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء“.

وأضاف المصدر الأمني أنه ”تم في هذه المرحلة الإعلان عن حالة طوارئ في جهاز الدفاع الإسرائيلي والمقر الوطني السيبراني لدراسة حجم الضرر“، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت ”يتم فحص عدد من المواقع الإستراتيجية في إسرائيل والبنى التحتية الوطنية، مثل الكهرباء والماء؛ للتحقق مما إذا كانت تلك المواقع قد تعرضت للهجوم الإلكتروني أيضاً“.

وأكدت الصحيفة أن ”هذا هو أكبر هجوم سيبراني يتم تنفيذه ضد إسرائيل، حيث تشير التقديرات إلى أن دولة وراء الهجوم أو منظمة كبيرة، ولا يمكن القول أكثر من ذلك“.

وأشارت إلى أن المستخدمين الإسرائيليين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المواقع الحكومية، في أعقاب الهجوم.

بينما قال موقع ”كودكود“ العبري إنه ”تم إعلان حالة الطوارئ للمجموعة الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية، بعد أكبر هجوم إلكتروني يتم تنفيذه ضد البنية التحتية الإلكترونية الإسرائيلية“.

وبين الموقع أن شعبة الدفاع السيبراني في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للجيش الإسرائيلي تساعد في التحقيق في حادث تعطل عدد من المواقع الحكومية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية، تعرضت المواقع الإسرائيلية الخاصة والحكومية لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية منسوبة لإيران، حيث شنت مجموعات هاكرز هجوما كبيرا على مواقع للمواعدة، وكذلك مواقع تابعة لمستشفيات إسرائيلية.

وفي بداية العام، أعلنت قناة ”كان“ العبرية أن إسرائيل تعرضت لهجوم سيبراني إيراني على منشآت مدنية في البلاد.

ووفق القناة، فإن الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

بينما قالت القناة ”13“ العبرية إن الهجوم الإيراني استهدف مواقع إعلامية، منها صحيفة إسرائيل اليوم وصحيفة يديعوت أحرونوت، وتم خلاله نشر صور مصممة لصواريخ إيرانية تسقط على إسرائيل.