إيران تعلن ضبط شبكة تجسس إسرائيلية حاولت استهداف منشأة نووية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، ضبط شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل حاولت الوصول إلى منشأة نووية وسط البلاد.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري قوله إنه ”تمكن من القبض على أعضاء شبكة تجسسية تابعة للموساد الإسرائيلي، حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع IR6 في منشأة فوردو النووية“.

وأضاف أن ”الشبكة كانت تخطط لتنفيذ مخططها قبل عيد النوروز الذي يبدأ في 21 آذار/مارس الجاري“.

وتعد محطة ”فوردو“ من أهم المحطات النووية الإيرانية، وتقع قرب مدينة ”قم“ جنوب العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، عن شن هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق على عشرات المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الإسرائيلية التي تنتهي بـ ”gov.il“.

وأكدت قناة ”الحرس الثوري“ عبر ”تلغرام“ بالنسخة الفارسية أن ”الهجوم تمكن من إخراج المواقع الإسرائيلية عن الخدمة“.

وتخوض كل من إيران وإسرائيل منذ عدة سنوات حربا من خلال التجسس بين البلدين، وتحدثت وسائل الإعلام العبرية مرارًا عن وجود العديد من المتعاونين والجواسيس، لا سيما في مجال البرنامج داخل إيران.

وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، تعرضت منشأة ”نطنز“ في محافظة أصفهان إلى هجوم أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيها من بينها توقف تخصيب اليورانيوم وخروج بعض أجهزة الطرد المركزي عن الخدمة.

وكانت هذه المنشأة النووية قد تعرضت لعدة هجمات على مدى الأعوام الماضية.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت إيران تعرض منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزية المتطورة قرب مدينة كرج لهجوم تخريبي اتهمت فيه إسرائيل بالضلوع فيه.

وكان هذا الموقع يستخدم لإنتاج أجهزة طرد مركزية متطورة، وتعرض لهجوم مطلع تموز/ يوليو الماضي، وقد تضرر بشكل كبير، وفق الرواية الإيرانية، مشيرة إلى أن ”إسرائيل تقف وراءه“.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت أسبوعية يهودية بريطانية إن الموساد الإسرائيلي، جند 10 علماء نوويين إيرانيين ونفذ ثلاثة مشاريع تخريبية في المواقع النووية الإيرانية في أقل من عامين.

وأضافت الصحيفة آنذاك، أن ”العملية التي تضمنت تفجيرين في موقع نطنز في محافظة أصفهان وسط إيران، تمت بالتعاون مع علماء إيرانيين داخل البلاد“.

وأوضحت أن ”هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم علم بأنهم نفذوا أهداف الموساد، ولقد تصوروا أنهم يعملون من أجل تحقيق أهداف الجماعات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية“، مشيرة إلى أن ”هؤلاء الأشخاص الآن في مكان آمن“.

وبينت الصحيفة أن الموساد صمم ونفذ ثلاث عمليات منفصلة في تلك الفترة، شارك فيها ”آلاف الخبراء والفنيين“ في إسرائيل.