أردوغان: من السابق لأوانه التعليق على شراء أسلحة روسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين إن من السابق لأوانه التعليق على احتمال شراء تركيا مزيدًا من الأسلحة الروسية في ضوء غزو موسكو لأوكرانيا، وإن أنقرة ستحسم الأمر بعد معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع، حسب وكالة ”رويترز“.

وقال أردوغان متحدثا في أنقرة إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتز إن تركيا قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا على نحو لن يتمكن شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي من القيام به على الرغم من علاقاتها مع روسيا، وأضاف أن أنقرة ستواصل إرسال الدعم لكييف.

وتعرضت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لعقوبات أمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2020 بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخي روسية إس-400 في خطوة انتقدها الحلفاء الغربيون بشدة، وقالت أنقرة إنها اضطرت إلى اختيار الأسلحة الروسية لأن الحلفاء لم يزودوها بالأسلحة بشروط مرضية لها.

وقال البيت الأبيض السبت الماضي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار.

وفي مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجه الرئيس بايدن بتخصيص ما يصل إلى 200 مليون دولار عبر قانون المساعدات الخارجية إلى قطاع الدفاع في أوكرانيا، حسب وكالة ”رويترز“.

ومن الممكن استخدام الأموال للأسلحة أو غيرها من المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلا عن توفير التعليم والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.

وتأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات عاجلة بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا ضمن برنامج بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر/أيلول.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي يوم الأحد على التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضا على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن ”الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب“.